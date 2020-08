In Fortnite wird morgen, am Mittwoch, dem 5. August, ein neues Update auf allen Plattformen aufgespielt. Als Teaser zeigt Epic ein neues Fahrzeug. Jetzt sollen endlich die fahrbaren Autos zu Fortnite kommen, auf die Spieler so lange warten mussten.

Das wurde angekündigt: Epic Games kündigte das nächste Update von Fortnite auf Twitter an. Der „Fortnite Joy Ride“-Patch soll am Mittwoch, den 5. August aufgespielt werden.

Als Hinweis zeigt Epic ein neues Auto, dass wohl den Namen Whiplash trägt, so nennt man einen Peitschenhieb oder auch ein Schleudertrauma auf Englisch:

Der Name des Fahrzeugs soll zusätzlich eine Warnung sein, was aber nicht näher erklärt wird. Könnte es das schnellste Fahrzeug auf der Map werden? Gesehen hatte man den sportlichen Schlitten schon im Battle-Pass-Trailer der Season 3.

Bringt das Update endlich die Autos?

Bisher deuten alle Hinweise daraufhin, dass Epic die neuen Fahrzeuge mit dem Update hochspielen wird, auch wenn sie das nicht explizit gesagt haben. Die Chancen stehen ziemlich hoch, dass die Autos endlich kommen, nachdem Spieler noch ein paar Wochen auf sie warten mussten.

Sogar auf der Fortnite-Map wurde schon einiges vorbereitet, damit die Autos endlich starten können. So wurden die Tankstellen im Spiel mit dem Update 13.30 überarbeitet und haben jetzt ein Upgrade bekommen. Es wird schon vermutet, dass man die Autos tatsächlich tanken muss, um sie zu verwenden.

Wir werden wohl schon bald sehen, wie Autos in Fortnite funktionieren

Was könnte das Update noch bringen?

Bisher gibt es nur den Hinweis auf die neuen Fahrzeuge, die wohl das Hauptthema des neuen Patches sein sollen. Was das Update sonst noch bringen könnte, hat Epic nicht bekanntgegeben.

Mit ein paar Fehlerbehebungen können Spieler aber rechnen, denn auf dem Fortnite-Trello stehen bereits einige Bugs, die mit dem nächsten Update gefixt werden sollen, wie:

Langsames Gleiten, wenn man im Match erneut gleiten will

EP-Leiste hat einen visuellen Bug und zeigt die Anzahl nicht korrekt an

Oceans Saufkrug kann nicht aufgehoben werden, wenn er sich im Auflade-Status befindet und von einem anderen Spieler fallen gelassen wurde

Sollten diese Dinge alle im Update aufgespielt werden, könnte es sich um einen ziemlich großen Patch mit einigem neuen Content handeln. Wir werden wohl noch gespannt darauf warten müssen, was Epic da geplant hat. Immerhin sind Autos schon das Highlight der Season 3, obwohl sie noch gar nicht gefahren werden können.