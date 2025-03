Fortnite Server gehen offline – Alles zum Update 34.10: Server Status und Patch Notes

In Fortnite wird heute, am Dienstag, den 11. März 2025, das neue Update aufgespielt. Alle Infos zu Patch 34.10 findet ihr hier.

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Server Down in Fortnite – ab wann? Die Server werden am 11. März 2025 um 9 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde) wird das Matchmaking deaktiviert (via x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Mangels offizieller Infos der Entwickler kann man zum aktuellen Zeitpunkt aber nur raten.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates vor und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Fortnite: Patch 34.10 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der Leaker Shiina hat auf X.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Mit folgenden Dingen könnt ihr wahrscheinlich rechnen:

Kooperation mit den Unbesiegbaren

Outlaw Midas freischaltbar

Battle Pass Super Styles

Neuer LEGO Pass + Gameplay-Update

Neuer Gegenstand Raketenbohrer

Pump & Dump Gun wird hinzugefügt

Outlaw Schrotflinte wird vollständig hinzugefügt

vielleicht Neuer Rocket Jump Launcher

Noch mehr neue Kollaborationen

Mehr alte Kollaborationen werden für den Shop aktualisiert

Neue Rocket-League-Autos werden hinzugefügt

Scorpion wird in diesem Update NICHT erwartet

Und noch mehr!!

Später gab es dann von Shiina noch einen Ausblick auf die Shohei-Ohtani-Kollaboration (via X.com), die Bestätigung von neuen Crocs-Items im Fortnite-Shop (via X.com) und ein offizielles Bild der Entwickler vom Raketenbohrer, der Outlaw-Schrotflinte sowie der Pump & Dump Gun (via X.com).

Die Shohei-Ohtani-Kollaboration soll übrigens erst am 17. März 2025 starten. Wenn weitere Details zum Patch während der Wartung auftauchen, aktualisieren wir diese Meldung für euch. Ebenfalls spannend für Fortnite-Fans: Tausende Fortnite-Spieler hatten Geld zurückbekommen – Wie sieht es mit Spielern aus Deutschland aus?