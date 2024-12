Fortnite: Server gehen offline – Alles zum Update 33.11: Server Status und Patch Notes

In Fortnite wird heute, am Mittwoch, dem 18. Dezember 2024, das neue Update aktiviert. Alle Infos zu Patch 33.11 findet ihr hier.

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Server Down in Fortnite – ab wann? Die Server werden am 18. Dezember 2024 um 13 Uhr heruntergefahren. Bereits 30 Minuten zuvor wird das Matchmaking deaktiviert (via x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um einen eher größeren Patch. Es könnte also sein, dass der Server Down bis zu einer Stunde dauert. Sollten Komplikationen auftreten, könnte sich dies verlängern.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates vor und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Fortnite: Patch 33.11 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der Leaker Shiina hat auf X.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Mit folgenden Dingen könnt ihr rechnen:

Kostenlose Weihnachts-Skins/Cosmetics

Weihnachtliche Kollaboration mit Snoop Dogg und Shaq

Kollaboration für Skibidi Toilet

Rückkehr alter DC-Skins

Rückkehr alter Winterfest-Items

Schlittschuhe-Item für das Winterfest

Schnee-Map-Update

Weihnachts-Quests rund um die Wintervestigation

Neue Crew Styles

Battle Pass Super-Styles

Neues Vampire-Hunter-Pack

Möglicher Release der Kollaboration für Pixar’s Cars und Cyberpunk 2077

Übrigens: Laut den Leaks soll das Winterfest nicht direkt mit dem Release von Patch 33.11 starten, sondern erst ab dem 20. Dezember 2024. Offenbar läuft das Event dann bis zum 7. Januar 2025. Sobald es offizielle Patch Notes gibt, aktualisieren wir diese Meldung für euch. Übrigens: Tausende Fortnite-Spieler hatten Geld zurückbekommen – Wie sieht es mit Spielern aus Deutschland aus?