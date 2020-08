„Startet das Schiff“ ist in Fortnite eine neue Challenge. MeinMMO verrät euch, wo ihr die drei Teile findet und sie im Schiff einbaut. Alle Fundorte zeigen wir auf der Map und im Spiel.

Was ist neu? In Fortnite: Battle Royale hat sich erneut die Map verändert. Die letzte Map-Änderung ist erst wenige Tage her – nun zeigt sich eine neue Insel. Dort ist der Besucher gelandet und hat gleich eine Challenge mitgebracht.

Bei seiner Landung hat sein Raumschiff drei Teile verloren, die es zum Starten braucht. Ihr sollt die drei Teile finden und einbauen. In unserem Guide zeigen wir euch, wo ihr die Teile findet und an welche Stelle am Raumschiff sie gehören.

Tipp: Ihr könnt diese Challenge auch im Kampflabor lösen und müsst dafür nicht mit anderen Spielern oder Gegnern auf einer Karte sein.

Wo ist das Schiff? Im Norden der Map, bei Craggy Cliffs, hat sich eine kleine Insel offenbart. Die sieht von oben aus wie ein Fisch. Ihr findet sie im Gitterfeld F1.

Wenn ihr das Raumschiff im Norden der Map findet, beginnt die Challenge für euch.

Schiff starten – Fundorte der 3 Teile

Wir zeigen euch hier im Detail die Fundorte der Schubdüse, der Batterie und des Hitzeschildes.

Schubdüse finden und einbauen

Hier gibts die Schubdüse: Das wohl offensichtlichste Teil der Suche ist die Düse. Die steckt im Berg, östlich der Insel. Nutzt am besten die Felsen, die an dem Ort herumstehen und baut diese ab. Damit lässt sich dann gleich die Treppe bauen, um die Düse zu erreichen. Baut sie dann am Triebwerk des Raumschiffs ein.

Batterie finden und einbauen

Hier gibt’s die Batterie: Dieses Teil ist etwas versteckt. In der Nähe des Raumschiffs, noch an dieser Insel, findet ihr eine Steinformation. Diese wird von Teilen der Insel umschlossen. Geht ihr da näher ran, hört ihr schon Zisch-Geräusche, die den Fundort verdeutlichen.

Baut am besten die Felsen ab und durchsucht dann die Wasserfläche darunter. Im Wasser versteckt liegt die Batterie.

Batterie einbauen: An der linken Seite des Raumschiffs befindet sich ein Platz für die Batterie. Dort baut ihr sie ein.

Hitzeschild finden und einbauen

Hier findet ihr den Hitzeschild: Der Fundort des Hitzeschilds ist auch etwas versteckt. Entfernt von der Insel, am östlichen Strand, liegt der Schild an einer Steinformation.

Schnappt ihn euch und geht damit zum Raumschiff. Unterhalb der Stelle, an der ihr die Batterie eingebaut habt, findet ihr den Platz für das dritte Teil.

Wie geht es dann weiter?

Startet das Schiff: Habt ihr den Schild eingebaut, ist die nächste Interaktion mit dem Raumschiff „Starte das Schiff“. Führt die Aktion aus und schon beginnt ein Event.

Da laufen dann 60 Sekunden ab. Kommt der Countdown bei 0 an, startet das Raumschiff und verschwindet im Himmel.

Wir von MeinMMO haben das im Kampflabor getestet. Als der Countdown bei 0 ankam, verschwanden wir plötzlich durch ein Rift und befanden uns in der Luft.

Gut, um EXP zu sammeln

Was bringt das? Ihr erhaltet bei dieser Challenge dreimal 14.000 Erfahrungspunkte.

Sammelt ihr alle 3 Teile ein, werdet ihr mit 14.000 EXP belohnt

Baut ihr alle 3 Teile ein, gibt es nochmal 14.000 EXP für euch

Startet ihr das Raumschiff, erhaltet ihr 25.000 EXP

Sucht ihr noch mehr Erfahrungspunkte für euren Battle Pass? Kein Problem. Helft in Fortnite den singenden Korallen und holt euch diese Belohnungen ab.