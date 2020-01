Fortnite Splitscreen auf PS4 und Xbox One nutzen – Deutsche Anleitung

Ein Feature in Fortnite ermöglicht euch, den Splitscreen auf PS4 und Xbox One zu nutzen. Wir erklären euch in dieser deutschen Anleitung, wie es funktioniert.

Was bringt der Splitscreen? Dieses Feature in Fortnite ermöglicht es euch mit euren Freunden auf einer PS4/Xbox One zu spielen. Ihr könnt euch auf der gleichen Konsole einloggen und den Bildschirm einfach teilen.

Der Splitscreen wurde mit dem Update 11.30 bei Fortnite eingeführt. Hier seht ihr noch den offiziellen Trailer zu Splitscreen in Fortnite:

Wie funktioniert der Splitscreen in Fortnite? Tutorial

Damit ihr den Splitscreen auf PS4 und Xbox One nutzen könnt, haben wir euch hier ein Tutorial zusammengestellt, in dem wir euch erklären wie das Feature genau funktioniert.

Ich, die Eilyn, habe das Splitscreen-Feature auf der PS4 selber ausprobiert. Dabei fiel mir auf, dass der Prozess gar nicht schwierig wäre, doch ohne Anleitung hätte ich nicht gewusst, was ich machen muss.

1. Schritt: Beide Spieler auf der Konsole anmelden.

Was muss man machen? Der Spieler, dem die Konsole gehört, schaltet sie zuerst wie gewohnt ein. Somit ist er auch gleich eingeloggt.

Nun muss aber der 2. Controller verbunden werden. Dafür schließt ihr den 2. Controller mit dem Ladekabel an die Konsole an und drückt den Home-Button.

Ein neues Fenster wird sich öffnen und ihr könnt entweder einen gespeicherten Account auswählen oder einen neuen User anmelden.

Der 2. Spieler sollte unbedingt seinen PS4-Account, der mit dem Fortnite-Konto verbunden ist, anmelden. Sonst habt ihr keinen Zugriff auf eurer Epic-Konto.

Sobald beide Spieler auf der Konsole angemeldet sind, wechselt ihr zum Account des Besitzers. Dort könnt ihr Fortnite nun starten.

Wichtig: Wenn ihr auf der Xbox One den Splitscreen nutzen möchtet, braucht nur Spieler 1 eine Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold.

2. Schritt: In Fortnite einloggen

Was muss man machen? Wenn ihr nun Fortnite geöffnet habt und euch in der Lobby befindet, müsst ihr noch den 2. Spieler einloggen.

Dafür findet ihr unten rechts eine Funktion, die euch zeigt, welchen Knopf ihr drücken müsst, damit der 2. Spieler in die Lobby joinen kann. Dort steht: (P2) Einloggen (Halten).

Auf meiner PS4 sind die Knöpfe vertauscht, darum steht hier Kreis statt X

Haltet nun diesen Knopf gedrückt. Danach wird sich ein Fenster öffnen, das ähnlich wie das Einlogg-Fenster aussieht. Ein paar Sekunden später befinden sich beide Spieler in der Lobby.

Die Splitscreen-Funktion befindet sich momentan noch in der Anfangs-Phase. Darum sind nur die Modi „Duo“ und „Teams“ mit dieser Funktion möglich.

3. Schritt: Fortnite-Runde starten

Was muss man machen? Jetzt könnt ihr das Spiel normal starten. Ihr tretet einem Server bei.

Wenn alles funktioniert hat, werdet ihr jetzt einen gespaltenen Bildschirm haben. Ihr seht beide Charaktere auf dem Monitor. Damit es keine Verwechslungen gibt, wird ein Bild von eurem Skin neben eurem Spiel-Bild angezeigt.

Splitscreen doch nicht so einwandfrei?

Wie bereits erwähnt, habe ich den Splitscreen auf der PS4 selber ausprobiert. Zwar finde ich das Feature gut und praktisch, doch es gibt noch ein paar Dinge, die nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte:

Die Qualität ist ein wenig schlechter und das Spiel läuft nicht so flüssig (Die FPS werden nochmal aufgeteilt: 30 FPS pro Spieler)

Die Emotes funktionieren nicht. Das hätte ich besonders cool gefunden und fand es schade, dass es nicht funktioniert (hoffentlich nur ein Bug)

Was meint ihr? Wie findet ihr das Splitscreen-Feature in Fortnite?