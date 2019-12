Trophäen von mythischen goldenen Fisch gehören wohl zu den seltensten Errungenschaften in Fortnite. Ein Spieler stand jetzt kurz vor einer solchen Trophäe, doch wurde in letzter Sekunde eliminiert.

Was sind das für Trophäen? Diese Errungenschaften bekommt ihr nur, wenn ihr den mythischen goldenen Fisch habt. Diesen könnt ihr angeln, doch er ist verdammt selten.

Wenn ihr den Fisch dann habt, dann gibt es 3 Trophäen:

Angelt den mythischen goldenen Fisch

Eliminiert einen Gegner mit dem Fisch

Lasst euch mit dem Fisch eliminieren

So knapp stand ein Spieler vor der Trophäe

So selten ist der goldene Fisch: Wenn ihr den Fisch angelt, dann ist er genauso ein Item, wie alle anderen Waffen. Es ist nur verdammt schwer an den Fisch zu kommen.

Laut dexerto hat der Fisch eine Fangrate von 0.000136%. Ihr müsst also eine Menge Glück haben, um den goldenen Fisch aus dem Wasser zu ziehen.

Angelt den goldenen Fisch aus dem Wasser.

Das ist so besonders an den Trophäen: Wenn man schon mal das Glück hatte und den Fisch angelt, dann will man natürlich auch die Trophäen voll machen. Man sucht sich dann also einen Gegner zum eliminieren und kann dann den Fisch noch droppen, um von einem anderen Spieler eliminiert zu werden.

Die Trophäen dürften wohl, aufgrund der Seltenheit des Fisches, zu den seltensten Errungenschaften in Fortnite gehören. Alle Errungenschaften in Fortnite findet ihr hier.

Denkbar knapp gescheitert: Ein Spieler auf reddit zeigt jetzt, wie knapp man die Challenge auch vergeigen kann. Er war gerade dabei sich die Eliminierung zu sichern und hatte bereits einen Gegner ausgeschaltet. Er war im Team-Modus unterwegs, sodass er seinen Gegner dann also noch endgültig ausschalten musste. Dafür wollte er dann den Goldfisch nehmen.

Er feuerte schon ein paar Schüsse auf sein wehrloses Opfer ab und schien gerade zum Fisch zu wechseln, da wurde er in letzter Sekunde von hinten eliminiert. Das Team von seinem Gegner kam zur Hilfe und war gnadenlos.

Hätte der Spieler noch eine Sekunde mehr Zeit gehabt, dann hätte er vermutlich die Trophäe erhalten, doch nun muss er erneut hoffen, dass er den seltenen Goldfisch aus dem Wasser zieht.

