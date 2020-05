Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 12.61?

Heute, am Dienstag, den 26. Mai, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 12.61 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 12.61 wird heute auf allen Plattformen aufgespielt. Fortnite Status hat den Patch auf Twitter angekündigt.

Es wird das letzte Update vor dem Live-Event sein, das am 30. Mai 2020 stattfinden soll. Bevor Spieler aber die Map erkunden können, werden die Server von Fortnite heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime wird um 8:00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Um 7:30 Uhr dürft ihr das letzte Mal einer neuen Runde beitreten. Danach sind schließlich die Server nicht mehr erreichbar und Fortnite wird down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten vor der Mittagszeit abgeschlossen sein.

Bevor Spieler weiter nach Live-Event-Hinweisen suchen können, werden die Server heruntergefahren

Falls es doch zu Problemen und Verlängerungen der Wartungsarbeiten kommen sollte, wird euch MeinMMO darüber informieren.

Wann kommen die Patch-Notes? Nach Erfahrungen der letzten Wochen werden wohl wieder keine Patch Notes für den Battle-Royale-Modus von Epic Games veröffentlicht.

Sollte es jedoch zu größeren Änderungen kommen, werden wir diese für euch sammeln und in Form von Patch Notes hier auf MeinMMO veröffentlichen.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 12.61?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Mit diesem Update könnten weitere Hinweise für das Live-Event der Season 2 ins Spiel eingefügt werden. Sonst werden vermutlich noch folgende Fehler behoben:

Nummern wechseln nicht auf Fußballtrikots

Probleme bei der Rückgabe des Dragacorn-Gleiters

Treffer-Anzeigen zeigen in die falsche Richtung

Alle weiteren Fehler, an denen Epic gerade arbeitet, findet ihr im Fortnite-Trello.

Was bringt das Update für den Modus „Rette die Welt“? In Rette die Welt sind gerade die Piraten los. Es könnte sein, dass sich das Thema ändert oder weitere Piraten-Helden in den Event-Shop kommen.

Mit dem Update 12.60 kam ein neuer Piraten-Held zu Rette die Welt

Achtet nach dem Update auf „The Agency“ auf der Fortnite-Map, da ihr die Story von Season 2 beeinflussen könnt, wenn ihr euch für Team Ghost oder Shadow entscheidet. Eure Wahl könnte Änderungen auf die Map bringen. Außerdem könntet ihr dort weitere Hinweise auf das Live-Event der Season 2 finden.