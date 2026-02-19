Live

Fortnite: Server Down für Update 39.50 – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes im Live-Ticker

NewsService
2 Min. Christos Tsogos
Fortnite: Server Down für Update 39.50 – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes im Live-Ticker

Fortnite wird heute, am Donnerstag, dem 19. Februar 2026, für einen Patch heruntergefahren. Was ihr zu Version 39.50 wissen solltet, erfahrt ihr bei MeinMMO.

Montag, 13.03.2023

08:00 Uhr

Guten Morgen und willkommen zu unserem Live-Ticker! Die Downtime wird erst gegen 10:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Um 09:30 Uhr wird sogar das Matchmaking deaktiviert, damit ihr euch nicht erneut in eine neue Runde einreihen könnt. Seid also mit unserem Live-Ticker dabei, denn wir berichten euch von den wichtigsten Infos und Leaks zum Update.

Was passiert beim Server-Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server-Down in Fortnite? Die Server werden am 19. Februar 2026 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde, also gegen 09:30 Uhr) wird das Matchmaking deaktiviert (Quelle: x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um ein größeres Update, rechnet also mit voraussichtlich ein bis drei Stunden oder mehr.

Was sagen die Patch Notes? Noch gibt es keine offiziellen Details zu den kommenden Patch Notes. Sollte Epic Games diese teilen, werden wir diesen Part ergänzen.

Fortnite: Patch 39.50 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der Leaker Shiina hat auf x.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Mit folgenden Dingen könntet ihr laut ihm rechnen:

  • Honkai: Star Rail & Solo Leveling Collabs
  • Update zu den Sieben
  • Möglicherweise einige Leaks zu Chapter 7 Season 2
  • Mysteriöse „Rocket“ Power Stunde
  • Update zum Laternenfest
  • und mehr!
Wir werden den Server-Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Infos und Leaks versorgen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen

Sag uns Deine Meinungx