Fortnite: Server Down für Patch 39.40 – Alles zu Status, Dauer, Leaks und Patch Notes im Live-Ticker

Fortnite wird heute, am Donnerstag, dem 05. Februar 2026, für einen Patch heruntergefahren. Was ihr zu Version 39.40 wissen solltet, erfahrt ihr bei MeinMMO.

09:30 Uhr Die Spielersuche wurde deaktiviert und ihr könnt euch jetzt nichtmehr für ein neues Match einreihen. Um 10:00 Uhr startet dann der vollständige Server Down. 08:18 Uhr Guten Morgen und willkommen zu unserem Live-Ticker für das Update 39.40. Wir verfolgen für euch den Verlauf der Downtime, nennen euch die wichtigsten Leaks und beobachten dabei den Server-Status damit ihr wisst, wann Fortnite wieder gezockt werden kann. Bleibt also dran!

Was passiert beim Server-Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server-Down in Fortnite? Die Server werden am 05. Februar 2026 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde, also gegen 09:30 Uhr) wird das Matchmaking deaktiviert (Quelle: x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Größe des Updates sowie der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um ein größeres Update, rechnet also mit voraussichtlich ein bis drei Stunden oder mehr.

Was sagen die Patch Notes? Epic Games hat schon eine kleine Liste auf X zu den Patch Notes veröffentlicht. In diesem werden Verbesserungen angedeutet, die ihr im kommenden Update erwarten könnt. Wir haben deshalb die Liste für euch übersetzt. Klappt dazu gerne unsere graue Box auf:

Patch Notes für Update 39.40 Bevorstehende Anpassungen der Battle Royale-Balance in v39.40 Mit dem nächsten Spiel-Update werden mehrere Waffen durch neue Anpassungen verbessert: Crash Pad Jr. wird entfernt und Shockwave Grenades wird in v39.40 wieder in Unranked Battle Royale verfügbar sein. Wir werden die Bewegungs-Meta mit unterhaltsamen, gesunden und energiegeladenen Optionen weiterentwickeln, die spannende Spielzüge und entscheidende Momente ermöglichen. Und ja … wir haben einige sehr coole Ideen zur Mobilität in der Pipeline, die wir euch in einem zukünftigen Spiel-Update vorstellen möchten 👀🔥

Maschinenpistolen werden insgesamt deutlich verbessert. Seit einiger Zeit verschwimmen die Grenzen zwischen Maschinenpistolen und Sturmgewehren in den typischen Ausrüstungen der Spieler. Mit diesem Update erwarten wir, dass Maschinenpistolen schneller und wendiger werden und sich als praktikable Option für den Nahkampf mit unterhaltsamen Run-and-Gun-Fähigkeiten eignen.

Die Holo Rush SMG wird mehr Schaden pro Schuss verursachen, ein größeres Magazin haben und schneller zu handhaben sein, sodass sie schneller gezogen und gezielt werden kann.

Die Flex SMG wird mehr Schaden verursachen, ein größeres Magazin haben und schneller zu handhaben sein, um mit anderen SMGs in dieser Kategorie mithalten zu können.

Die Dual Micro SMGs werden mehr Schaden verursachen, ein größeres Magazin haben und etwas schneller zu handhaben sein.

Wir arbeiten weiterhin daran, die Identität der SMGs im Loot-Pool zu optimieren und weiterzuentwickeln, also schickt uns weiterhin euer Feedback!

Wir arbeiten weiterhin daran, die Identität der SMGs im Loot-Pool zu optimieren und weiterzuentwickeln, also schickt uns weiterhin euer Feedback! Tactical AR und Enforcer AR verursachen beide mehr Schaden. Wir arbeiten weiterhin daran, die Lücke zwischen Deadeye AR und anderen Waffen zu schließen, um euch mehr sinnvolle Auswahlmöglichkeiten für eure Ausrüstung zu bieten.

Tactical Pistol verursacht mehr Schaden, behält den Schaden auf größere Entfernung besser bei und zielt besser.

Die Sovereign Shotgun feuert beim Zielen etwas schneller, was für ein flüssigeres Spielgefühl sorgt.

Stealth Splash hält deutlich länger und ihr könnt mehr davon mitnehmen (Lock On Rifles?! 😉).

Die Gesundheit des All-Terrain-Karts wird erhöht, um es in allen Spielmodi widerstandsfähiger zu machen. Behobene Fehler: Wir haben einen Hotfix veröffentlicht, um Abstürze deutlich zu reduzieren. Auf PCs kann es im DirectX 11-Renderingmodus weiterhin zu Instabilitäten kommen. Wir werden diese Einstellung für ältere GPUs im nächsten Update vorübergehend deaktivieren. Wir empfehlen PC-Spielern, auf DirectX 12 umzusteigen.

Ein Fehler beim Sturmgewehr „Deadeye“ wurde behoben, durch den Spieler beim Ausrüsten der Waffe vorzeitig feuern konnten.

Ein leeres „Knocked!“-Popup wird nun nicht mehr fälschlicherweise angezeigt, wenn man sich im Sturm befindet.

Ältere Versionen des HUD/UI bleiben nach dem Spielen einer Creative-Erfahrung nicht mehr in Battle Royale bestehen.

Materialien fallen nun bei Eliminierung in Ranked Reload korrekt ab.

Ballistic Ranked Quests können nun ordnungsgemäß fortgesetzt und abgeschlossen werden. Weitere Fehlerbehebungen in v39.40 (neben neuen Inhalten): Die Lautstärke der Soundeffekte für Mantling und Hurdling wird wieder auf den normalen Pegel zurückgesetzt.

Die Geräusche von Waffen werden nach einem Creative-/UEFN-Match wieder korrekt in BR wiedergegeben.

Es wurde ein Problem behoben, durch das der Rückstoß einiger Waffen das Fadenkreuz fälschlicherweise auf den ursprünglichen Schusspunkt zurücksetzte, was zu Problemen beim Zielen führte.

Es wurden mehrere Probleme mit Emotes, Schließfächern und audiovisuellen Elementen behoben, die nach dem Spielen von Crown Jam nicht mehr auftreten.

Es wurden Verzögerungen beim Navigieren in der Lobby, im Schließfach und im Emote-Rad behoben. Außerdem fügen wir dem Emote-Rad eine neue Registerkarte „Favoriten“ hinzu, damit ihr schnell auf weitere flüssige Bewegungen zugreifen könnt.

Fahrzeugtasten werden nun angezeigt, wenn auf Mobilgeräten ein altes HUD-Layout verwendet wird. Probleme, die derzeit untersucht werden: Wir haben eure Rückmeldungen erhalten, dass die Latenz höher als normal ist. Das Problem ist schwer zu lokalisieren, aber wir untersuchen es aktiv und werden bald weitere Informationen dazu veröffentlichen!

Reload-Spieler können plötzlich keine Morphite-Waffen mehr bauen oder abfeuern, selbst wenn noch Kugeln im Magazin sind. Wir untersuchen das Problem, um eine Lösung zu finden.

Wir haben Beiträge in der Community gesehen, die auf Unstimmigkeiten bei „Hurdle & Mantle” hinweisen, dass Interaktionsaufforderungen nicht wie erwartet angezeigt werden oder dass Eingaben in der Nähe von Fenstern und Objekten nicht registriert werden. Wir möchten, dass dies flüssiger und zuverlässiger funktioniert.

Wir untersuchen Probleme, die bei Turnierteilnehmern beim Laden von Turnierspielen aufgetreten sind, sowie einen Fehler bei der Platzierung der Punktanzeige in der Benutzeroberfläche, den wir in einem zukünftigen Spiel-Update beheben werden.

Das Sturm-Symbol neben der Minikarte zeigt nicht an, ob der Sturm kleiner wird oder stillsteht. Wir beheben dies in einem zukünftigen Spiel-Update.

Wir sind uns bewusst, dass Interaktionen nach dem Bearbeiten der Standardbelegung möglicherweise nicht mehr funktionieren, insbesondere bei Controller-Eingaben, und arbeiten an einer Lösung für dieses Problem.

Fortnite: Patch 39.40 – Was sagen Leaker?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Der offizielle Fortnite-Account hatte bereits einen Teaser via x.com veröffentlicht, dass heute das Valentinstags-Event stattfindet. Im Teaser wurde zudem eine neue Variante des Eiskönigs gezeigt – einen OG-Skin aus Chapter 1.

Der Leaker Shiina hat auf x.com schon einige Vermutungen geäußert, was genau im Update drinstecken könnte. Mit folgenden Dingen könntet ihr laut ihm rechnen:

Start des „Love Legends Event“

KPDH – Zweite Welle an Skins (Jinu, Golden HUNTR/X)

Skins zu Marvel Rivals (Luna Snow, Magik)

Chappell Roan Festival Headliner

und vieles mehr!

Wir werden den Server-Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Infos und Leaks versorgen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen