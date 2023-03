Fortnite: Server Down für Patch 24.01 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

Das ist die Downtime am Vormittag: Die Server werden laut Epic Games voraussichtlich um 9:00 Uhr deutscher Zeit heruntergefahren, um einen Hotfix zu installieren. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 8:30 Uhr keine neuen Runden mehr suchen.

Was passiert heute in Fortnite? Epic Games fährt zum ersten Mal die Server für Season 2 Chapter 4 herunter. Bei diesem Update handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nur um eine Wartung, die verschiedene Bugs im Spiel beheben sollte. Wir begleiten dennoch die Wartung und berichten euch über die andauernde Downtime.

In Fortnite gehen heute, am 20. März, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das Update 24.01 auf die Server zu laden.

