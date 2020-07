Fortnite Server down – Was steckt heute im neuen Update?

Heute, am Donnerstag, den 2. Juli, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) down. In der Zeit wird ein neues Update aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Fortnite Status hat einen neuen Patch auf Twitter angekündigt. Es handelt sich dabei um Wartungsarbeiten, die Fehler im Spiel beheben sollen. Neuen Content wird der Patch eher nicht bringen.

Für diesen Patch werden aber die Fortnite-Server heruntergefahren und für eine Weile down bleiben.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – Wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime wird um 8:00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Um 7:30 Uhr dürft ihr das letzte Mal einer neuen Runde beitreten. Danach sind schließlich die Server nicht mehr erreichbar und Fortnite wird down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten aller spätestens um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Falls es doch zu Problemen und Verlängerungen der Wartungsarbeiten kommen sollte, wird euch MeinMMO darüber informieren.

Erst wenn die Server wieder online sind, können Spieler auf die Fortnite-Map zurück

Wann kommen die Patch-Notes? Vermutlich werden wieder keine Patch Notes für den Battle-Royale-Modus von Epic Games veröffentlicht.

Da es sich nur um einen Patch für Wartungsarbeiten handelt, werden wohl nur kleine Fehler behoben. Sollte es jedoch zu größeren Änderungen kommen, werden wir diese für euch sammeln und in Form von Patch Notes auf MeinMMO veröffentlichen.

Es ist nicht das erste Mal, dass keine Patch Notes für den Battle-Royale-Modus veröffentlicht werden. Beim letzten Update 13.20 haben die Spieler selbst nach den Änderungen gesucht.

Welche neuen Inhalte bringt das Update?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? In diesem Update sollen wohl nur Bugs behoben werden, die sich gerade im Spiel befinden. Diese Fehler sind in Fortnite gerade zu finden:

Das Gleiten funktioniert nicht richtig, wenn man sich in der Nähe von The Authority befindet

Markierungen setzen bewirkt, dass Spieler sich nicht mehr bewegen können

Schwarze Dreiecke tauchen hinter einem Spieler auf, wenn er sich im Sturm befindet

Spieler gleiten langsamer in gewissen Situationen

Die EP-Leiste wird manchmal im Spiel nicht richtig angezeigt

Alle weiteren Fehler, die sich gerade in Fortnite befinden, findet ihr im Fortnite-Trello.

Beim Gleiten scheint es einige Bugs zu geben

Was bringt das Update für den Modus „Rette die Welt“? Bei Rette die Welt startet heute, am Donnerstag, den 2. Juli, eine neue Paketreihe. Das erste Paket wird verfügbar sein und bringt einige Vorteile mit sich.

Allgemein wird es jetzt einige Änderungen bei dem Hauptspiel von Fortnite geben, da es nun offiziell aus dem Early Access gekommen ist. Wir haben euch die Änderungen zusammengefasst und zeigen, welchen Einfluss dies auf das Spiel haben wird.