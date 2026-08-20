Fortnite: Server-Down im Liveticker – Alles zu Server-Status, Leaks und mehr zum Update für Chapter 7 Season 4

Die Server von Fortnite werden heute, am Donnerstag, dem 20. August 2026, für das Update rund um die neue Season „Override“ heruntergefahren. Wir sind für euch live dabei und versorgen euch mit den spannendsten Infos zu Leaks und Server-Status.

Heute ist wieder eure Geduld gefragt, denn Fortnite erhält ein frisches Update auf Version 42.0 und bringt nicht nur allerlei Neuerungen ins Spiel, sondern ist auch der Startschuss für Season 4 von Chapter 7. Dafür werden allerdings die Server heruntergefahren und ihr könnt eine Weile nicht ins Spiel.

Damit ihr wisst, wann ihr wieder zocken könnt und welche Neuerungen euch dann erwarten, sind wir für euch mit dem Liveticker am Start und sammeln alles Wichtige für euch, damit ihr up-to-date seid. Sobald es Patch-Notes gibt, findet ihr sie ebenfalls hier.

Video starten In Fortnite gäbe es beinahe nie Crossover – Bis 2018 das Telefon klingelte Autoplay

Liveticker: Alle Infos zum Server-Status, Leaks, Patch-Notes und mehr für Fortnite Update 42.0

10:00 Uhr Die Server von Fortnite sind weiterhin down. Es gibt außerdem noch keine Neuigkeiten, wann ihr wieder spielen könnt. Wir halten euch auf dem Laufenden. 09:50 Uhr Auf X könnt ihr auch bereits einen Blick auf die Map von C7S4 werfen. 09:30 Uhr Die Leaker berichten zudem von weiteren Kollaborationen, die es bald in Fortnite geben soll. Darunter sind etwa League of Legends (X) und Cyberpunk Edgerunners (X) 09:00 Uhr Wie gewohnt gibt es bereits haufenweise Leaks, etwa zum neuen Battle Pass inklusive Sonic the Hedgehog (via X). 08:00 Uhr Die Down-Time hat pünktlich um 8:00 Uhr begonnen. 07:30 Uhr Hi, ich bin Dariusz und begleite heute die Down-Time von Fortnite für euch. Schaut also gerne regelmäßig in den Liveticker, wenn ihr euch über den aktuellen Stand informieren wollt.

Alle wichtigen Infos zur Down-Time und den neuen Inhalten in Kürze

Wann gehen die Server offline? Die Server gehen am 20. August 2026 um 08:00 Uhr offline. Circa. 30 Minuten vorher wird das Matchmaking abgeschaltet und ihr könnt nicht mehr rein.

Die Server gehen am 20. August 2026 um 08:00 Uhr offline. Circa. 30 Minuten vorher wird das Matchmaking abgeschaltet und ihr könnt nicht mehr rein. Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Auf der offiziellen Status-Seite gibt es derzeit noch keine Schätzung, wie lange die Server down sein werden. Voraussichtlich könnt ihr aber gegen Mittag wieder spielen.

Auf der offiziellen Status-Seite gibt es derzeit noch keine Schätzung, wie lange die Server down sein werden. Voraussichtlich könnt ihr aber gegen Mittag wieder spielen. Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates online und in der Regel erst nach der Down-Time. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Welche Inhalte soll es geben? Das Update läutet die Season „Override“ ein. Im Update sollen laut Leaker @FortniteFNLK (via x.com) folgende Dinge enthalten sein:

Battle Pass, eine neue Map, allgemeine Kartenänderungen sowie neue und aus dem Tresor zurückgekehrte Waffen für Chapter 7 Season 4

September Crew Pack, überarbeitete Item-Shop-Tabs und frische kosmetische Inhalte wie Bundles, Jam Tracks, Auto-Karosserien, Kicks und Emotes

Einführung zahlreicher Sprites, darunter Varianten wie Garten, Kugel, Mülltaucher, Honig, Teich und Röntgen sowie spezielle Charakter-Sprites wie Klombo oder Jazz Jackrabbit

Ein riesiges Sonic-Crossover mit Skins für Sonic, Super Sonic, Shadow, Knuckles und Dr. Eggman

Zahlreiche weitere Gaming-Skins wie Joker aus Persona 5, Sora aus Kingdom Hearts, Crash Bandicoot, Mega Man, Dylan Faden aus Control und sogar Tetris

Neue Versionen der Fortnite-Originale Geno und Farbenbomber sowie Neuzugänge wie The Deer und Hiroshi Jackson

Mögliche Überarbeitungen für die bereits existierenden Resident Evil Skins und das Polo Prodigy Outfit für den Lego-Modus

Neue tierische und mechanische Begleiter an eurer Seite, darunter Tails, Morgana, Rush, Pac-Man und Spyro

Umfangreiche Updates für den Blitz-Modus und den Reload-Modus, die jeweils eigene neue Maps und angepasste Beute-Pools erhalten

Welche Inhalte wollt ihr im Update sehen? Worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wir sind beim Server-Down für euch mit Argusaugen unterwegs und versorgen euch mit frischen Infos zu den neuen Inhalten, sobald sie auftauchen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen