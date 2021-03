Die Verwandlung in einen Gegenstand ist in Fortnite Season 6 möglich. Bei einigen neutralen Charakteren habt ihr die Möglichkeit, euch in ein Item auf der Map zu verwandeln.

Was ist damit gemeint? Dachtet ihr, dieses Feature wäre für immer auf Prop-Hunt-Karten im Kreativmodus beschränkt? Ihr irrt euch! In Fortnite Season 6 wird das Verwandeln in ein bestimmtes Objekt zu einer Funktion, die im Battle Royale-Modus zugänglich ist.

Seid aber versichert, dass sich nicht alle Spieler mit einem Fingerschnippen in einen Gegenstand verwandeln können: Nur seltene NPC-Charaktere auf der Insel werden euch diese Verwandlung anbieten können.

Wo befinden sich die Charaktere, die euch verwandeln können?

An diesen Orten befinden sich die NPCs, die euch verwandeln können

Wo findet man die speziellen NPCs? An jeder markierten Stelle der obigen Karte findet ihr einen NPC-Charakter, der die Fähigkeit hat, euch gegen ein paar Goldbarren in ein zufälliges Landschaftsobjekt (Stuhl, Fass, Mülleimer…) zu verwandeln. Falls ihr noch Goldbarren dafür braucht, haben wir hier einen Guide, wie ihr schneller Barren sammeln könnt.

Die Funktion macht meistens Spaß, kann aber gegen unaufmerksame Gegner sehr gefährlich sein!

Einmal getarnt und wenn ihr still steht, unterscheidet euch nichts mehr von einem echten Kulissenobjekt. Wenn ihr jedoch eine Waffe benutzt, werdet ihr aus der verkleideten Form herauskommen.

Es scheint, dass Epic Games die Entscheidung getroffen hat, einige Features von Season 6 für Spieler während der Verkleidung zugänglich zu lassen. Dies ist z. B. beim Stehlen mit einem Huhn der Fall, das in Form von Gegenständen durchgeführt werden kann, wie man in diesem Twitter-Clip von MrSavage sehen kann:

Zur Erinnerung: Die Verwandlung in Objekte war bisher die Eigenschaft eines alternativen Spielmodus, genannt Prop Hunt, bei dem ein Spieler die anderen, zuvor in Form von Objekten versteckt, enttarnen muss. Diese Form des Riesenversteckspiels ist immer noch einer der beliebtesten Modi im Kreativmodus.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf der Multiplayer-Seite MGG, unserem Partner. Wir haben ihn ins Deutsche übersetzt.