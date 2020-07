In Fortnite gibt es wieder ein Sonderpaket, das Spieler mit PS Plus auf PS4 kostenlos abholen können. Ein Emote und ein Hängegleiter sind im Paket einbegriffen. So könnt ihr es euch holen.

Was ist das für ein Paket? Epic Games und Sony haben sich erneut zusammengetan, um den Spielern mit PS-Plus-Abo kostenlose Inhalte für Fortnite zu schenken.

Im Paket enthalten sind diese Gegenstände:

Emote: „und jetzt…“

Hängegleiter „Stratosphäre“

Kondensstreifen „Blaue Pfeile“

Typisch für die PlayStation-Plus-Pakete steht hier die Farbe Blau klar im Vordergrund.

In diesem YouTube-Video seht ihr, wie die neuen PS-Plus-Gegenstände im Spiel aussehen

Hier kommt ihr zum Sonderpaket: Fortnite – PlayStation-Plus-Sonderpaket im PS Store – kostenlos mit PS Plus downloaden

In Deutschland ist das exklusive Paket verfügbar

Wann ist das Paket verfügbar? Das Cosmetic-Paket ist seit dem 10. Juli 2020 im PS-Store verfügbar.

Ihr könnt euch die 3 Gegenstände also gleich erwerben, wenn ihr möchtet. Ihr habt aber genug Zeit, da das Paket für eine Weile verfügbar sein wird.

So bekommt ihr die kostenlosen Cosmetics

Wo kann man das gratis holen? Wenn ihr Mitglied des PS-Plus-Dienstes seid, gibt es dieses Paket kostenlos für euch. Navigiert dafür einfach in den Shop des PS-Stores und sucht das Paket bei den exklusiven Paketen heraus.

Auf der Seite könnt ihr die Inhalte dann kostenlos erwerben und sie mit eurem Fortnite-Account nutzen. Sind euer Fortnite- und PlayStation-Account miteinander verbunden, findet ihr die neuen Cosmetics beim nächsten Einloggen in eurem Spind.

Was war das letzte PS-Plus-Paket? Das neue Cosmetic-Paket ersetzt nun das „Point Patroller“-Paket, bei dem man sich sogar einen kostenlosen Skin holen konnte.

Den Point Patroller gab es als kostenlosen Skin im letzten PS-Plus-Paket

Was ist PlayStation Plus? Bei diesem Dienst handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement für PlayStation 4, das etwa 60 € im Jahr kostet. Ihr braucht es, um einige Spiele auch online zocken zu können. Einmal im Monat erscheinen Angebote zu kostenlosen Spielen, die ihr nur mit PS Plus erhaltet.

Ihr könnt das Abo auch für 3 oder 1 Monat lösen, falls ihr euch erst entscheiden wollt, ob euch dies gefällt. Im Juli erhaltet ihr zusätzlich mit einem PS-Plus-Abo diese gratis PS4-Spiele.