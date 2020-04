Fortnite: Deutsche Patch Notes zu Update 12.40 – Das steckt drin

Das Update 12.40 ist in Fortnite da und bringt ein paar Fehlerbehebungen und eine Map-Änderung. Wir zeigen euch in den deutschen Patch Notes, was sich alles im Spiel verändert hat.

Die Patch Notes für den Battle-Royale-Modus sind von Epic Games nicht veröffentlicht worden. Wir haben euch aber die größten Änderungen zusammengefasst.

Map-Änderung bei „The Shark“

Was ist neu? Der neue Ort von Season 2 „The Shark“ hat mit dem Update 12.40 eine Änderung erhalten. An dem Ort, an dem man den Mini-Boss Skye trifft, findet man jetzt ein Gefängnis.

Der Basketball-Platz wurde umzäunt, Wachtürme aufgestellt und innen findet man jetzt unzählige Zellen.

Der Dataminer HYPEX hat Bilder von dem veränderten Ort auf Twitter gepostet:

The Shark is now a Prison POI! [Via: @HappyPower] pic.twitter.com/JFNorjmAmT — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) April 15, 2020

Fehlerbehebungen

Welche Fehler wurden behoben? Mit dem Update 12.40 wurden ein paar Bugs in dem Spiel behoben, wie:

Granaten sind zurück in den normalen Modi. Im Arena-Modus bleiben sie weiter deaktiviert

Controller sollen jetzt wieder vibrieren, wenn ein Spieler getroffen wird

Midas goldene Berührung verwandelt Gegenstände und Waffen wieder zu Gold

Die Abschluss-Challenge von Skye, bei der man mit Ollie interagieren soll, funktioniert wieder richtig

Die Challenge: „Ziehe einen Gegner oder Handlanger mit einer Harpunen-Pistole heran“ funktioniert jetzt auch mit Handlangern

Alle weiteren Fehler, an denen Epic gerade arbeitet, findet ihr auf dem Fortnite-Trello.

Neues bei Rette die Welt

Die Blockbuster-Auftragsreihe kehrt zurück: Ihr müsst den Roboter Ray suchen, denn sie ist verschwunden. Dafür sollt ihr einen Superhelden-Team zusammenstellen.

Durch die Erledigung der Auftragsreihe könnt ihr die Helden Carbide und Cloaked Star freischalten.

Oster-Held kehrt zurück: Der Ninja „Mutiger Mümmler Ken“ kehrt mit seinem Hasen-Kostüm zurück.

Er ist ab dem 18. April im Event-Shop verfügbar.

Alle weiteren Änderungen zum Modus Rette die Welt, findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.

„The Shark“ hat wirklich eine Map-Änderung mit dem Update 12.40 erhalten und gehört jetzt zum Team Ghost. Liegt das wieder an der Entscheidung, mit der wir die Story beeinflussen können?