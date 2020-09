Fortnite startet neues Trio-Turnier – So macht ihr beim Llobeti-Cup mit

In Fortnite: Battle Royale startet schon in wenigen Tagen der Llobeti-Cup. Dabei handelt es sich um ein Trios-Turnier für fast alle Plattformen. Wir zeigen euch, wie ihr euch registriert, damit ihr dabei sein könnt.

Was ist das für ein Turnier? Der Llobeti-Cup ist ein Trio-Turnier in dem ihr zu 3 gegen andere Teams antretet. Das Turnier findet auf den Plattformen: PS4, PC, Xbox One und Nintendo Switch statt.

Beim Anti-Apple-Turnier sah es noch anders aus. Dort wurden alle Plattformen zusammengewürfelt um ein letztes Mal mit iOS-Spielern zu spielen. Diese wurden nämlich in Season 3 zurückgelassen.

Wann findet der Cup statt? Das Turnier wird insgesamt 3 Runden beinhalten. Die ersten beiden starten gleich 12. September. An diesen Uhrzeiten werden die Runden jeweils stattfinden:

Runde 1: 12. September 16:00 Uhr – 19:00 Uhr

12. September 16:00 Uhr – 19:00 Uhr Runde 2: 12. September 20:00 Uhr – 23:00 Uhr

12. September 20:00 Uhr – 23:00 Uhr Runde 3: 13. September 19:00 Uhr – 22:00 Uhr

Wichtig: Bei diesem Turnier werden jeweils nur die Spieler in die nächste Runde kommen, die in der vorherigen eine gewisse Top-Platzierung erreicht haben. Wenn ihr also dabei sein wollt, müsst ihr gleich am ersten Tag starten.

So könnt ihr euch registrieren

Um den Cup in der Turnier-Leiste freizuschalten, müsst ihr euch erst registrieren. Wir zeigen euch, wie ihr das macht.

Die Seite von Epic Games besuchen

Zuerst müsst ihr auf die offizielle Seite von Epic Games, um euch für das Turnier zu registrieren. Unter dem Bereich: Turniere findet ihr den Llobeti Cup. Hier geht es direkt zur Seite von dem Turnier.

Dort findet ihr einen verknüpften „Knopf“, der mit „Registrieren“ angeschrieben ist. Falls ihr noch nicht auf der Seite mit eurem Epic-Account angemeldet seid, werdet ihr dazu aufgefordert, euch anzumelden oder einen Account zu erstellen.

So sieht der Cup auf der Epic-Page aus.

Habt ihr euch angemeldet und registriert, könnt ihr euch in Fortnite einloggen und dort wird der Cup im Wettkampf-Menü angezeigt. Sobald das Turnier dann am 12. September startet, bekommt ihr eine Meldung, könnt dort draufklicken und schon seid ihr dabei.

Gibt es eine Belohnung?

Welche Belohnung auf die Gewinner des Turniers wartet, ist leider nicht bekannt. Epic hat dazu keine Informationen auf der Webseite angegeben. Es könnte sein, dass es sich also hier um ein Turnier ohne Preise handelt.

Wir werden euch aber informieren, sollten doch noch Informationen zum Preis-Pool von Epic bekannt gegeben werden.

Ganz ähnlich lief es bei dem Cup, der von YouTube-Größe Standartskill gehostet wurde. Dort gab es zwar keine Preise, doch man hatte die Chance in seinem Stream aufzutauchen, wenn man besonders gut im Turnier spielte.