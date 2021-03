Fortnite startet erneut ein Collab mit Rocket League und bringt das Lama Rama zurück. Während des Events könnt ihr euch coole Items freischalten. Wir zeigen euch, was euch im Lama Rama alles erwarten wird.

Was ist das für ein Event? Das Lama Rama ist ein Collab-Event zwischen Fortnite und Rocket League. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Event stattfindet – so gab es das Lama Rama schon mal, als Rocket League Free2Play wurde und in den Epic Store einzog.

Nun wird zum Ende der 2. Season in Rocket League wieder ein “Lama Rama”-Event stattfinden. Für euch bedeutet das wieder coole Belohnungen, die ihr euch für Fortnite und Rocket League freischalten könnt. Wir zeigen euch, was euch bei diesem Event erwarten wird.

So findet das Lama Rama in Fortnite statt

Wann findet das Event statt? Das Lama Rama wird am Donnerstag, den 25. März um 17:00 Uhr starten. Bis zum 9. April 22:00 Uhr könnt ihr in Rocket League verschiedene Challenges erledigen, die euch mit coolen Gegenständen belohnen. Nach dem 9. April werden die Aufgaben nicht mehr verfügbar sein – ihr solltet sie also erledigen, bevor sie ganz verschwinden.

Das sind die “Lama Rama”-Belohnungen für Fortnite

Während des Events könnt ihr euch verschiedene Gegenstände für Fortnite und Rocket League freischalten. Wir zeigen euch, welche Challenges ihr erledigen sollt und welche Belohnung in Fortnite ihr jeweils dafür bekommt.

Insgesamt gibt es 5 coole Items, die ihr euch beim “Lama Rama”-Event freischalten könnt. Das sind die Challenges in Rocket League und die Belohnungen, die ihr in Fortnite dafür erhaltet:

Spielt 3 Online-Spiele in Rocket League – Spray-Motiv “Battle-Ball”

Erzielt insgesamt 500 Punkte in Online-Spielen – Ladebildschirm “Lama Rama”

Erzielt 5 Tore oder Paraden in Online-Spielen – Lobbymusik “Tanzt, Leute!”

Erzielt 5 Glanzparaden und Hereingaben in Online-Spielen – Waffenlackierung “Tempo”

Spielt in einem beliebigen Extra-Modus ein Online-Spiel – Rückenaccessoire “Turboball”

Wichtig: Die Challenges sollen in Rocket League erledigt werden. Erst nach Erledigung werdet ihr die Gegenstände in Fortnite erhalten.

Diese Belohnungen erhaltet ihr in Fortnite, wenn ihr die Challenges in Rocket League erledigt habt

Konzert zur Feier des Lama Ramas

Das erwartet euch noch beim Event: Passend zum Lama Rama wird noch ein “Konzert” stattfinden, bei dem der gefeierte DJ und Producer Kaskade seine brandneue Reset EP bei der Hauptbühne in Party Royale performen wird. Wer also Season 2 von Rocket League gebührend feiern möchte, kann sich dem Superstar der Season “Kaskade” anschließen und im Party-Royale-Modus abfeiern.

Wann findet das Konzert statt? Das Kaskade-Konzert wird an 3 verschiedenen Uhrzeiten am Samstag, den 27. März 2021 stattfinden. Ihr könnt euch also aussuchen, wann es für euch am besten passt. An diesen Zeiten wird die Aufführung jeweils stattfinden:

Samstag, 27. März um 1:00 Uhr

Samstag, 27. März um 14:00 Uhr

Samstag, 27. März um 19:00 Uhr

Falls ihr zum ersten Mal im Party-Royale-Modus dabei seid, gibt es hier einen Guide von Epic, der euch genau erklärt, wie ihr euch einloggt und wo sich die Hauptbühne befindet.

Das Lama Rama bringt auch einen musikalischen Teil zur Feier

Es dauert nicht mehr lange, bis ihr das “Lama Rama”-Event erleben könnt. Falls ihr kein Rocket League spielt, könnt ihr trotzdem noch am Konzert teilnehmen. Hoffentlich werdet ihr dort aber nicht auf Trolle treffen, die euch den Spaß verderben wollen. MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp wurde nämlich schon ein cooles Event von Idioten vermasselt.