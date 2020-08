Fortnite: Goldene EP Münzen – Alle Fundorte auf der Map

Goldene EP (XP) Münzen findet ihr in Woche 8 von Season 3 an den Stellen auf der Map in Fortnite: Battle Royale, die wir euch hier im Guide zeigen. Löst damit Challenges und sichert euch wichtige Erfahrungspunkte für den Battle Pass.

Um was geht es? In Fortnite verstecken sich goldene EP Münzen auf der Map. Die haben feste Fundorte zusammen mit lila, grünen und blauen EP Münzen.

Auf dieser Karte zeigen wir euch alle Fundorte der Münzen, damit ihr sie in euren Matches ganz leicht finden und einsammeln könnt.

Alle Fundorte der Münzen im Detail – Tipps zum Einsammeln

Wo findet ihr welche Münze? Wir zeigen euch hier nochmal die Fundorte im Detail, damit ihr gleich erkennt, an welchen Orten es die Erfahrungspunkte zu sammeln gibt.

Tipps: Ihr könnt die Münzen nun auch mit Fahrzeugen wie dem Helikopter oder Autos einsammeln. Die Autos sind seit Patch 13.40 in Fortnite aktiv.

Grüne XP Münzen – Fundorte

Wo findet ihr sie?

1. In einem Busch, südöstlich von Frenzy Farm, direkt an der Straße

2. Auf einer Zip-Line

3. Unter der Brücke, nordöstlich von Misty Meadows

4. In der Holzhütte nördlich von Catty Corner

Was bringen sie? Die grünen EP-Münzen bringen euch beim Einsammeln insgesamt 5.000 EP.

Blaue XP Münzen – Fundorte

Wo findet ihr sie?

5. Im Kühlschrank neben dem blauen Zelt

6. Im „Slow“-Schild am südlichen Ende der Brücke, die sich nordöstlich von Weeping Woods befindet

7. Im Teddy im Erdgeschoss des Hauses ohne Dach

8. Im Fels im Wasser des Erdgeschosses von Coral Castle

9. In der Barriere am südlichen Ende der Brücke

Was bringen sie? Für das Einsammeln der blauen Münzen erhaltet ihr 6.500 EP. Um sie zu finden, müsst ihr Gegenstände zerschlagen. Die Münzen befinden sich darin und kommen nach dem Zerstören zum Vorschein. Ihr findet sie an dem Ort durch ein blaues Scheinen.

Lila XP Münzen – Fundorte

Wo findet ihr sie?

10. Oben auf dem Hügel, östlich von Retail Row

11. An der Klippe nördlich der Straße

Was bringen sie? Für das Einsammeln der Lila XP Münzen erhaltet ihr insgesamt 10.300 EP. Dafür müsst ihr alle kleinen Münzen aufsammeln, in die die große Münze zerplatzt.

Goldene XP Münzen – Fundorte

Wo findet ihr sie?

12. Ganz oben auf dem Berg

13. Innerhalb der bebauten Brücke

14. In der Luft zwischen den Schornsteinen

15. Auf der Straße die nach Holly Hedges führt

Was bringen sie? Für das Einsammeln der goldenen Münzen erhaltet ihr satte 15.000 EP. Um sie einzusammeln, müsst ihr mit einem Helikopter, Boot oder Auto durch sie hindurch donnern.

Seid vorsichtig, wenn ihr die Münzen einsammelt. Dort trefft ihr bestimmt auch auf Gegner. Nutzt also die stärksten Waffen aus Season 3 in Fortnite, um sie umzulegen.