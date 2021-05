Fortnite: Alle Fundorte der Spire-Türme auf der Map der Season 6

Falls ihr danach noch weitere Challenges erledigen wollt, dann solltet ihr noch die “Neymar Jr”-Aufgaben lösen. Der Fußballer ist nämlich der geheime Skin der Season 6 und ist nur noch für ein paar Wochen freischaltbar. Wenn ihr also den Skin von Neymar in eurem Spind haben möchtet, solltet ihr euch beeilen.

Wo müsst ihr suchen? Es gibt insgesamt 9 Spire-Türme auf der Map, wenn man “The Spire” mit dem größten Turm dazu zählt. Sie befinden sich an verschiedenen Orten auf der Map, doch sie sind an ihrer Höhe leicht zu erkennen. Ihr könnt direkt darauf landen oder im spiraligen Weg daran hochlaufen.

Was sind das für Türme? Mit dem Start von Season 6 wurden einige Änderungen an der Map vorgenommen . Dazu wurden die Spire-Türme eingeführt, die an verschiedenen Orten zu finden sind. Die Türme werden von Wächtern bewacht und ihr findet dort Truhen. Außerdem gibt es dort spezielle Sprungflächen, mit denen ihr ohne Fallschaden springen könnt.

In Fortnite: Battle Royale findet ihr verschiedene Spire-Türme auf der Map. In der 8. Woche der Season 6 sollt ihr gleich für 2 Challenges solche Türme aufsuchen. MeinMMO zeigt euch, wo sich die Spire-Türme befinden, damit ihr die Aufgaben schnell lösen könnt.

