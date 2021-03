“Finde Schriftstücke in Pleasant Park, Lazy Lake oder Retail Row” lautet einer der Challenges der Woche 2 von Season 6 in Fortnite: Battle Royale. Damit ihr diese Aufgabe schnell erledigen könnt, zeigen wir euch alle Fundorte auf der Map.

Was ist das für eine Aufgabe? In Fortnite ist die 2. Woche von Season 6 gestartet und es kamen wieder neue Challenges, die euch mit Erfahrungspunkten für euren Battle-Pass der Season 6 belohnen. Bei einer dieser Herausforderungen sollt ihr Schriftstücke an verschiedenen Orten finden und sammeln.

Die Orte, an denen ihr suchen sollt, sind benannte Orte, die man schon aus vorherigen Seasons kennt. Es handelt sich also nicht um einen Ort, der jetzt neu auf der Map der Season 6 dazugekommen ist.

Fundorte der Schriftstücke auf der Map

Insgesamt sollt ihr 4 Schriftstücke sammeln, um die Aufgabe zu erfüllen. Damit ihr diese schneller findet, zeigen wir euch hier die genauen Fundorte von Pleasant Park, Lazy Lake und Retail Row im Detail.

Schriftstücke in Pleasant Park

Wo müsst ihr suchen? In Pleasant Park gibt es ingesamt 3 Fundorte für die Schriftstücke. 2 davon befinden sich in Häusern und eines findet ihr bei der Tankstelle. Ihr solltet sie schnell finden, denn es handelt sich meistens um Bücherregale oder Zeitschriftenständer und sie leuchten in einem blauen Licht auf.

Habt ihr eines davon gefunden, müsst ihr nur mit dem Gegenstand interagieren und schon habt ihr es aufgesammelt.

Hier befindet sich die Schriftstücke in Pleasant Park.

Schriftstücke in Lazy Lake

Wo müsst ihr suchen? In Lazy Lake könnt ihr 2 Schriftstücke auffinden. Eines befindet sich im Untergeschoss eines Gebäudes und das andere werdet ihr in der großen Tankstelle finden. Die beiden Fundorte befinden sich nicht weit voneinander entfernt, ihr könnt also beide in einer Runde sammeln, wenn ihr schnell seid.

Die Schriftstücke befinden sich beide bei Zeitschriftenständer, die ihr gleich am blauen Leuchten erkennt. Interagiert einfach wieder damit, um sie einzusammeln.

Hier befindet sich die Schriftstücke bei Lazy Lake

Schriftstücke in Retail Row

Wo müsst ihr suchen? In Retail Row werdet ihr sogar zu dem richtigen Buchladen “McGuffins” geschickt, um das Schriftstück zu sammeln. Ihr werdet den Gegenstand gleich sehen, wenn ihr durch den Haupteingang läuft.

Das 2. Schriftstück findet ihr beim Laden “Big Shots”. Hier müsst ihr das Gebäude jedoch nicht betreten, denn es befindet sich gleich auf der linken Seite vor dem Eingang. Haltet die Augen offen, denn das Schriftstück befindet sich dieses Mal in einem grauen Gegenstand.

Hier befinden sich die Schriftstücke bei Retail Row

Denkt daran, dass ihr nur 4 Schriftstücke sammeln sollt, damit die Aufgabe erfüllt ist. Danach werdet ihr mit Erfahrungspunkten belohnt, die auf beim Leveln helfen. So könnt ihr schnell den Battle Pass der Season 6 aufstufen und coole Skins freischalten.

In dieser Woche sollt ihr außerdem ein Wildschwein zähmen. Dafür braucht ihr jedoch einen Jägermantel, den ihr erst herstellen müsst. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr einen Jägermantel herstellen könnt und was der euch im Spiel bringt.