Fortnite erwischt Cheater, bringt ihn zu öffentlicher Entschuldigung, bestraft ihn hammerhart

Ein Betrüger wollte sich in einem großen Fortnite-Turnier durch Schummeln einen Vorteil verschaffen. Nun gibt’s ziemlich deutliche Konsequenzen.

Wie wurde geschummelt? Epic Games veröffentlichte über den offiziellen Fortnite-Competitive-Kanal ein Statement, in dem erklärt wird, dass man rechtliche Schritte gegen einen betrügenden Spieler eingeleitet hätte.

Der Spieler unter dem Namen RepulseGod hatte sich bei der Qualifikation zum größten Fortnite-Turnier, der FNCS-Weltmeisterschaft, einen Account mit einem Mitspieler geteilt, um sich einen Vorteil zu verschaffen.

Für diesen Betrug muss der Spieler jetzt bezahlen – im wortwörtlichen wie auch im übertragenen Sinne. Denn die Konsequenzen für den Spieler sind heftig.

Spieler entschuldigt sich, erzählt, wie seine Strafe aussieht

Im Statement des Fortnite-Kanals wird nicht nur angekündigt, dass der Spieler für immer für Fortnite-Turniere gebannt ist, sondern auch sein unverdientes Preisgeld zurückzahlen musste. Dieses spendete Epic dann für einen wohltätigen Zweck. Das bestätigt auch der Spieler selbst – denn an das Statement wurde zusätzlich ein zwanzig Sekunden langes Entschuldigungs-Video des Spielers angehängt.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

RepulseGod gibt dort nochmal zu, seinen Account in der Qualifikation zu den 2023er Grand Finals der FNCS geteilt zu haben. Das war gegen die Regeln und es gab eine Disqualifikation im Turnier.

Ebenso bestätigt RepulseGod den Bann und dass er im Rahmen eines Vergleichs Geld zahlen musste, das auch sein Preisgeld beinhaltete.

Zuletzt verdeutlicht er: „Cheaten in Turnieren ruiniert den Spaß für Spieler, die sich ihren Platz im Turnier verdient haben und ich entschuldige mich bei der Fortnite-Community für meine Taten. Ich werde nie wieder in Fortnite cheaten.“

Fortnite kündigte solche Konsequenzen an: Bereits im Winter 2024 hatte Fortnite angekündigt, von nun an härter gegen Cheater vorgehen zu wollen. So würden in Teams etwa auch Teammitglieder gesperrt werden, die mit Cheatern zusammen zocken. Auch rechtliche Schritte hatte Fortnite damals angekündigt – und zieht sie nun offensichtlich durch.

Dass diese Konsequenzen gegen einen Cheater nicht nur getroffen, sonder auch derart öffentlich dargestellt werden, kann wohl durchaus als Warnung an andere Schummler verstanden werden. Nämlich, dass man es sich lieber zweimal überlegen sollte, ob man in einem Turnier betrügen möchte.

Auch abseits des kompetitiven Umfelds geht es in Fortnite in eine neue Phase. Nach der letzten Season, in der unter anderem Godzilla über die Map stapfte und Chaos verursachte, steht nun die Season 2 von Kapitel 6 vor der Tür. Hierzu gibt es mittlerweile jede Menge Informationen, am 21. Februar geht es los. Alle Infos zu Chapter 6, Season 2 in Fortnite findet ihr hier.