In Fortnite gibt es die neuen Astronomical Challenges, mit denen ihr euch ein Emote sichern könnt. Dafür müsst ihr an bestimmten Orten tanzen.

Das sind die Astronomical Challenges: Am kommenden Freitag starten die Live-Konzerte von Travis Scott in Fortnite. Schon im Vorfeld gibt es allerdings die neuen „Astronomical Challenges“ zu lösen, die seit Dienstagabend im Spiel sind. Das bringt nicht nur neue Skins und Cosmetics, sondern auch das neue „Rage“ Emoticon. Die Aufgaben lauten:

Wer sich einen Besuch der stets umkämpften Yacht sparen möchte, sollte Après-Ski aufsuchen. Doch wo befindet sich der Ort?

Das ist Après-Ski: Bei Après-Ski handelt es sich um eine Ski-Hütte in den südlichen Bergen der Fortnite-Map. Sie ist recht groß und besteht im inneren vor allem aus einer riesigen Tanzfläche – eben der, auf der ihr tanzen müsst.

Die Bässe aus der Hütte hört man bereits aus einiger Entfernung, auch die hellen Lichter sind kaum zu übersehen. Auf der Karte findet ihr die Hütte ganz unten, südwestlich von Misty Meadows:

Wenn ihr auf die Reise zu Après-Ski verzichten wollt, könnt ihr auch einfach auf die Yacht reisen, die allerdings von Marvel-Held Deadpool übernommen wurde. Dort sollte man aber auf eine Menge Gegenwehr gefasst sein, denn neben den dort rumlungernden Agenten verschlägt es im Moment auch immer viele Spieler auf das luxuriöse Boot.

Das gibt es für die Challenges: Habt ihr die Tanzfläche zum Glühen gebracht und auch die übrigen Challenges absolviert, erhaltet ihr mehrere Items. Dazu gehören:

