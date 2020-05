Fortnite: So löst ihr 3 Rätsel und holt euch das versteckte Item der Season 2

In Fortnite könnt ihr euch passend zum Thema der Season 2 „Agenten“ ein verstecktes Item freischalten. Wir zeigen euch, was das für ein Item ist und wie ihr es freischalten könnt.

Was ist das für ein verstecktes Item? Bei diesem Item handelt es sich um ein Emoticon, das eine Agenten-Lizenz für Schali darstellen soll. Somit gesellt es sich zu allen Emotes und Tänzen in Fortnite, die man verwenden kann.

Mit dem Emoticon könnt ihr durch „Bilder“ mit euren Teamkameraden kommunizieren. Mit diesem versteckten Emoticon könnt ihr also beweisen, dass ihr echte Agenten seid.

So sieht das Emoticon aus:

So sieht die Agenten-Lizenz für Schali aus

3 Rätsel lösen und Item freischalten

Damit man das versteckte Item freischalten kann, muss man erst 3 Rätsel lösen, die nicht gerade leicht zu finden sind. Diese müsst ihr nämlich in den jeweiligen Agenten-Zimmern machen.

In den Zimmern könnt ihr nicht nur Stil-Varianten für Ghost oder Shadow auswählen, sondern gibt es verschiedene Dinge, die ihr machen könnt, um Schali aus einem Versteck zu locken.

1. Rätsel – Brutus Büro

Was müsst ihr machen? Zuerst müsst ihr in das Büro von Agent Brutus. Dort findet ihr auf der rechten Seite, an der hinteren Wand, verschiedene Ventile, die ihr drehen könnt.

Damit Agent Schali auftaucht, müsst ihr die Ventile in korrekter Reihenfolge drehen.

In dieser Reihenfolge müsst ihr die Ventile drehen

Habt ihr alle 4 Ventile in der richtigen Reihenfolge gedreht, kommt ein bisschen Dampf aus den Schächten und Agent Schali taucht kurz hinter dem Schreibtisch auf.

2. Rätsel – Meowscles Zimmer

Was müsst ihr machen? Als Nächstes geht es in das Trainings-Zimmer von Agent Muskelkater. Auf der linken Seite sieht man einen Kratzbaum, auf dem eine kleine Katzen-Figur steht.

Diese könnt ihr mehrmals anstupsen und genau das sollt ihr machen, bis die kleine Katze vom Kratzbaum runterfällt.

Die Figur müsst ihr anstupsen, bis sie runterfällt

Habt ihr das gemacht, wird Agent Schali hinter dem Kratzbaum hervorschauen. Haltet also eure Augen auf.

3. Rätsel – Midas Besprechungszimmer

Was müsst ihr machen? In Midas Besprechungszimmer findet ihr auf der rechten Seite, vor der Glaswand, ein Grammophon.

Wenn ihr es mehrmals anklickt, wird danach Musik abgespielt und genau das ist das Ziel, um das Rätsel zu lösen. Agent Schali wird dann nämlich aus einem der Gemälde schauen, die sich auf der linken Seite befinden.

Hier seht ihr, wo sich das Grammaphone befindet und wo Agent Schali auftauchen wird

Habt ihr alle 3 Rätsel gelöst und den Agenten Schali in allen diesen Zimmern gesehen, werdet ihr das versteckte Emoticon erhalten und könnt es dann nach Belieben im Spiel nutzen.

