Formel-1-Weltmeister ist ein schlechter Verlierer im Racing-Game, lässt Konkurrenten rausfliegen und wird dafür disqualifiziert

Der zweifache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zeigt sich als schlechter Verlierer im Racing-Game und rammt den Zweitplatzierten von der Bahn. Sein unsportliches Verhalten brachte ihm die Disqualifikation ein.

Max Verstappen engagiert sich neben seiner Formel-1-Karriere auch in E-Sport-Rennen, insbesondere in der Online-Rennsimulation iRacing. Er ist Mitglied des erfolgreichen Teams Redline. Mit diesem tritt er kürzlich in einem Online-Rennen an, verliert seine gute Position und wird nach einer unsportlichen Aktion disqualifiziert.

„Es wird hässlich werden“

Was ist passiert? Am 15. Juli nimmt Max Verstappen an dem Golden Toast GP teil, einem Turnier in der Autorenn-Simulation iRacing. Dort stößt der deutsche E-Sport-Rennfahrer Sven-Ole Haase in den hinteren Teil von Verstappens Rennwagen, sodass dieser mit einem Redline-Teamkollegen kollidiert.

Als Verstappen zurück auf der Fahrbahn angelangt, merkt der Kommentator an: „Ich glaube, Max Verstappen setzt ein Statement. Es wird hässlich werden.“

Rennspiele sind beliebt bei den Gamern – F1 2023 gehört im Juni zu den Top-Downloads auf der PlayStation 5.

Das ist das Statement: Verstappen nimmt daraufhin eine Abkürzung, holt den zweitplatzierten Sven-Ole Haase ein und rammt ihn von der Bahn. Beide Rennwagen landen neben der Fahrbahn, Haase fliegt dadurch aus dem Match.

„Sven Haase ist nicht der beste Freund von Max Verstappen nach all dem“, äußert der zweite Kommentator.

Hier könnt ihr den Ausschnitt aus dem Rennen sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das ist die Konsequenz: Für einen kurzen Moment nimmt Verstappen auf der Liste den zweiten Platz im Rennen ein. Die beiden Kommentatoren diskutieren während dessen über die Ursache für Verstappens Reaktion und stellen dann lachend fest: „Max Verstappen wurde von dem Rennen disqualifiziert.“

Zuvor habe Sven-Ole Haase den Formel-1-Weltmeister leicht zur Seite geschoben. Es wirkt, als habe Verstappen Rache genommen und Haase in der nächsten Kurve eingeengt. Eine Wiederholung der Szene habe dann aber gezeigt, dass Verstappen eigentlich ausweichen wollte (via Dexerto).

Das habe Haase anders gedeutet und ist Verstappen hinten auf den Rennwagen aufgefahren.

Die Wiederholung der Szene könnt ihr in diesem Clip auf Twitch anschauen.

Das gegenseitige Wegdrängen und Auffahren sorgte letztendlich anscheinend für die Reaktion von Verstappen. „Ich fürchte, Verstappen hat darauf entsetzlich überreagiert“, zieht der Kommentator als Fazit.

Falls ihr eure Racing-Skills auf die Probe stellen wollt, solltet ihr euch den Deal anschauen:

Perfekter Start in F1 2023: Jetzt Lenkrad für PS5 oder Xbox im Angebot kaufen und Gratisspiel abstauben