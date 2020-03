Die anhaltende Coronakrise betrifft viele Sportarten und nun auch den Grand Prix der Formel 1. Fans müssen aber nicht auf die Rennen verzichten. Die Formel 1 hat angekündigt, die Rennen stattdessen virtuell zu zeigen.

Wie soll das funktionieren? Statt der realen Rennen finden an den Wochenenden des Grand Prix stattdessen E-Sports-Übertragungen statt. Die Profi-Fahrer, die eigentlich in Rennautos antreten würden, spielen stattdessen das offizielle Formel-1-Spiel „F1 2019“ von Codemasters.

Das erste Rennen am 22. März war der Grand Prix auf der Sakhir-Strecke über 28 Runden und wurde über 1,2 Millionen mal allein auf YouTube geschaut. Das Rennen haben wir hier für euch eingebunden:

Jeder Grand Prix, der in F1 2019 nicht verfügbar ist, wird mit einer Alternative ersetzt. Die Fahrer spielen von zu Hause aus und die Übertragungen finden auf den offiziellen Kanälen der Formel 1 auf Twitch, Facebook und YouTube statt.

Im Moment ist geplant, die Rennen bis Mai auf diese Weise zu zeigen. Sollte sich die Situation bis dahin aber nicht bessern, will die Formel 1 die Übertragungen verlängern. Die Rennen gewähren allerdings keine Punkte, der reale Grand Prix wird nach aktuellem Stand nachgeholt.

Vor der Formel 1 hat auch schon das Fußball-Derby von La Liga online stattgefunden in FIFA 20, um den Fans etwas zu bieten.

„Ungleiche“ Bedingungen und Rennen mit Fans

Darum dürfen einige Fahrer „cheaten“: Die Formel 1 erklärt, dass einige der Fahrer bereits sehr gute Sim-Racer wären und dementsprechend gut im Videospiel. Andere dagegen hätten gar keine Erfahrung.

Damit die Rennen dennoch spannend bleiben, sollen die Voraussetzungen etwas ausgeglichen werden. Schlechtere Spieler dürften deshalb mit Hilfen wie weniger Fahrzeugschaden, Traktionskontrolle und angepassten Setups spielen.

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Rennen kompetitiv, unterhaltend und spannend sind, da es ohnehin keine Punkte für die Fahrer gibt.

Wie können Fans mitmachen? An Wochenenden, an denen keine offiziellen Rennen stattfinden, werden stattdessen Schaurennen ausgetragen. An diesen dürfen Fans aus der ganzen Welt gegen die Profis antreten. Dazu gibt es aber noch später genaue Details.

Sim-Racing ist im E-Sports anerkannt

E-Sport hat noch immer einen schweren Stand in der Sportlandschaft, obwohl es schon längst in der Gesellschaft angekommen ist. Die aktuellen Entscheidungen von Fußball-Organisationen und der Formel 1 könnten aber dabei helfen, eSports weiter zu fördern. Das sogenannte Sim-Racing gehört schon seit einer Weile zu den eSports-Sportarten, die selbst von den Veranstaltern als „richtiger“ Sport angesehen wird.