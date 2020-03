Die beiden Fußball-Vereine aus Sevilla sollte am vergangenen Sonntag beim großes Derby gegeneinander antreten. Wegen des Coronavirus fand das Spiel aber nicht statt, weswegen die Mannschaften kurzerhand auf FIFA 20 auswichen.

Das ist die Situation: In der spanischen La Liga findet aufgrund des Coronavirus gerade keine Spiele statt. Das betrifft auch das Spiel FC Sevilla gegen Betis Sevilla. Die beiden Mannschaften wollten den Fans aber trotzdem etwas bieten und setzen einfach jeweils einen Profi an die Konsole und spielten die Begegnung in FIFA 20 nach.

Das sorgte für viel Aufsehen, denn richtige Kommentatoren waren dabei und tausende Zuschauer verfolgten das virtuelle Derby auf Twitch.

Sevilla-Derby macht das virtuelle Stadion voll – 60.000 Zuschauer

Wer spielte da? Jede Mannschaft schickte einen Profi ins Rennen, der wohl besonders gut in FIFA 20 ist. FC Sevilla wählte Verteidiger Sergio Reguilón, während Betis Sevilla Stürmer Borja Iglesias ins Spiel schickte.

Wie kam die Idee an? Pünktlich zum eigentlichen Anpfiff der Begegnung legten auch die beiden Profis in FIFA los. Laut Kotaku schauten sogar 60.000 Menschen beim virtuellen Match über Twitch zu. Das sind übrigens 17.000 Menschen mehr, als in das Stadion vom FC Sevilla passen.

Auf Twitter bedankten sich zahlreiche Fans für diese unterhaltsame Abwechslung in Zeiten der Corona-Krise. Es gibt sogar einen Ausschnitt aus dem Match:

Golazo de @BorjaIglesias9 para ganar el derbi. 👏🏼👏🏼💪🏼💚

Gracias a todos por este buen rato. Los hemos pasado muy bien con el partido y los comentaristas.

P.D: como cantaban mis peques los goles. (Bueno, y yo😅) @RealBetis #betisencasa #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/38KRcNZxpN — Jcandrade (@jcandrade_m) March 15, 2020

Auch wenn man nicht viel von den Kommentatoren versteht, hört man dennoch raus, dass sie mit voller Leidenschaft dabei waren und sich über den Treffer freuten.

Wer gewann am Ende? Am Ende bot das Spiel viele Treffer und Betis Sevilla gewann schlussendlich mit 6:5. Den Siegtreffer erzielte Iglesias übrigens mit sich selbst. Es bleibt abzuwarten, ob er beim echten Derby dann ebenfalls so erfolgreich sein wird.

