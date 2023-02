Heute wird eines der besten Live-Service-Games 6 Jahre alt, doch niemand spricht über das Spiel

In den vergangenen 6 Jahren wuchs For Honor zu einem der besten Live-Service-Games heran, über das niemand spricht. Heute feiert es Geburtstag.

Der französische Spieleentwickler und Publisher Ubisoft steckt offiziell in der Krise. Das Piraten-MMO Skull & Bones wurde zum 6. Mal verschoben und schon nach der fünften Verschiebung zweifelten Spieler, ob der Titel jemals erscheint.

Außerdem hat der CEO des Unternehmens, Yves Guillemot, erst im Januar einen Sparkurs für Ubisoft ausgerufen. Zudem müsse das Unternehmen laut Bloomberg im Fiskaljahr 2022/23, das im März endet, rund 500 Millionen Euro Verluste hinnehmen. Obendrein ist Ubisofts Loot-Shooter The Division 2 aktuell so kaputt, dass nicht mal Season 10 verlängert werden kann.

Es scheint, als wäre Rainbow Six: Siege das einzige Live-Service-Game von Ubisoft, das nicht kriselt. Der Taktik-Shooter hat mit den vergangenen Seasons einige neue Inhalte gebracht, die bei den Spielern gut ankamen und auch das Cheater-Problem einigermaßen verbessern können.

Doch der Schein trügt, denn Ubisoft hat ein weiteres Live-Service-Game, das regelmäßig neuen Content bekommt, eine treue Community hat sowie immer noch ein gewisses Interesse der Spiele besitzt und das am heutigen 14. Februar 2023 6 Jahre alt wird.

Um welches Spiel geht es? Neben Titeln wie Rainbow Six Siege und The Division 2 versorgt Ubisoft ein Spiel mit regelmäßigen Updates, über das viel zu selten gesprochen wird: For Honor.

In For Honor kämpfen Spieler mit verschiedenen Klassen wie Rittern, Samurai oder Wikingern gegeneinander und zeigen in Duellen, wer der bessere Kämpfer ist. Ähnlich wie bei Rainbow Six Siege erhält auch das Mittelalter-“Beat ’em up” regelmäßig neue Seasons, die neuen Content bringen.

So gab es beispielsweise mit Jahr 6 Season 4 die neue Heldin Afeera. Generell ist das Team hinter For Honor permanent damit beschäftigt, das Spiel zu verbessern und neue Inhalte zu erschaffen. Es gibt sogar Roadmaps für einzelne Monate. Die Roadmap für den Februar teilte ein Community-Manager von Ubisoft sogar auf reddit.

2023 startet bereits Jahr 7 von For Honor und die Fans dürfen sich weiterhin auf neuen Content freuen. Die Anzahl an Spielen, die 6 Jahre nach dessen Release so regelmäßig Updates erhalten, ist begrenzt und das macht es umso verwunderlicher, dass niemand über For Honor spricht.

Den Reveal-Trailer der Heldin Afeera binden wir euch hier ein:

Solide Spielerzahlen auf Steam

Wie groß ist noch das Interesse an For Honor? Die Community von For Honor ist vielleicht nicht besonders groß, aber dem Titel treu ergeben. Der Reveal-Trailer von Afeera sammelte auf YouTube über 141.000 Aufrufe. In den Kommentaren sind sich zudem viele Spieler einig, dass sie sich auf die neue Heldin freuen.

Im Vergleich dazu steht der Trailer von Season 10 von The Division 2 bei knapp 100.000 Aufrufen (via YouTube). Das ist erstaunlich, weil For Honor tatsächlich deutlich regelmäßiger und verlässlicher neue Updates erhält als der Loot-Shooter. Man könnte also meinen, dass der Hype bei einer neuen Season in The Division 2 größer ist, weil sie seltener erscheinen.

Auch die Spielerzahlen von For Honor auf Steam sind solide und können mit anderen Titeln mithalten, die sich ebenfalls durch eine treue Community auszeichnen.

Hier seht ihr ein paar vergleichbare Werte der Spielerzahlen vergleichbarer Titel in den vergangenen 30 Tagen (Stand 14. Februar 2023, via SteamCharts).

For Honor – 3.486,6

World of Tanks – 3.157,5

Halo Infinite – 3,606,3

Chivalry 2 – 1.706,6

Insurgency: Sandstorm – 2.297,6

Im Dezember 2022 war For Honor sogar auf einer Höhe mit dem Paradebeispiel eines Spiels, das über eine treue Community verfügt: Titanfall 2. For Honor hatte in dem Monat durchschnittlich 2.867,9 Spieler, während Titanfall bei 2.308,3 lag.

Wie viele Spieler For Honor weltweit hat, lässt sich allerdings nicht genau bestimmen. Das Spiel ist nicht nur auf Steam, sondern auch auf PlayStation und Xbox sowie im Epic Games Store und bei Ubisoft Connect erhältlich.

For Honor ist alternativlos

Warum wird For Honor noch gespielt? For Honor bedient mit seinem Spielkonzept eher eine Nische. Das skillbasierte Kampfsystem, mit Schwertern und anderen mittelalterlichen Nahkampfwaffen, ist vergleichsweise einzigartig. Es gibt natürlich klassische Kampfspiele wie Street Fighter, aber diese Art des Nahkampfes ist ziemlich einzigartig.

Titel wie Mordhau und Chivalry 2 sind zwar vergleichbar, doch dort liegt der Fokus eher auf riesigen Schlachten mit zahlreichen Spielern. Mordhau erinnert in gewisser Weise an ein Battlefield mit Rittern. In For Honor stehen vor allem 1v1-, 2v2- oder maximal 4v4-Duelle im Vordergrund.

Es gibt demnach keine echte Alternative zu For Honor. Das findet auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus, der den Titel in seine Liste mit 7 einzigartigen MMOs und Multiplayer-Spiele, die keine echte Alternative haben aufnahm.