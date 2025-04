Firmen untersuchen, ob Mitarbeiter besser im Büro oder von zu Hause aus arbeiten

Eine Firma hat untersucht, wie produktiv Mitarbeiter im Büro sind. Und man hat festgestellt: Ab einer bestimmten Zahl von Arbeitstagen sinkt die Produktivität. Gleichzeitig fordert die Firma von ihren Mitarbeitern mehr Tage im Büro. Denn das wäre für die Firma, die Kunden und für Innovation besser.

PricewaterhouseCoopers International (kurz PwC) ist ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit Sitz in London (UK). PwC gehört zu den sogenannten “Big Four”, denn die vier größten Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Welt beschäftigen zusammen 1,5 Millionen Mitarbeiter.

Ein Quartal lang hat der Konzern seine Mitarbeiter überwacht, weil man herausfinden wollte, wie die Angestellten im Büro und im Homeoffice arbeiten. Und PwC hat festgestellt: Je länger die Mitarbeiter im Office sitzen müssen, desto weniger produktiv sind sie.

Das erklärte PwC und andere Firmen vor einem Ausschuss des britischen Parlaments. Das britische Parlament hat einen Ausschuss, das „Home-based Working Committee“ gegründet, um die Auswirkungen von Büro- und Homeoffice-Arbeit zu überprüfen.

Nach 3 Tagen im Büro sinkt die Leistung der Mitarbeiter

Was hat die Firma festgestellt? Nach dem ersten Quartal, in dem die Mitarbeiter überwacht wurden, sagte Phillippa O’Connor, Chief People Officer bei PwC in Großbritannien, es gebe „eine wirklich klare Korrelation zwischen der Zeit im Büro und der Nutzung unserer Mitarbeiter“.



PwC verglich die Anwesenheitsdaten auch mit vorläufigen Daten aus der jährlichen Umfrage zum Mitarbeiterengagement und stellte fest, dass diejenigen, die drei Tage pro Woche ins Büro kommen, am engagiertesten sind.

Die ersten Daten zeigen uns, dass die Mitarbeiter, die an drei Tagen in der Woche im Büro sind, engagierter sind. Wo sie fünf Tage in der Woche im Büro sind, sind sie weniger engagiert.

Die Produktivität sinkt in der Woche, je länger die eigenen Mitarbeiter im Büro sitzen müssen. Gleichzeitig erklärte PwC aber auch, dass es für die Firma, die Innovationen und auch für die Kunden besser sei, wenn die Mitarbeiter im Office wären, erklärte O’Connor dem englischsprachigen Magazin Business Insider. Auch für Auszubildende wäre das Büro sehr wichtig.

Eine Firma hat ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, um sich eine ganz besondere Schikane auszudenken. Denn die Mitarbeiter, die man zum Pflichttag ins Homeoffice geschickt hat, hat man anschließend entlassen: Eine Firma schickt 400 Mitarbeiter für einen einzigen Tag ins Homeoffice, kündigt alle per Videoanruf