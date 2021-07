Firma plant Werbespots in euren Videospielen, soll große Partner dafür haben

In F2P-Mobile-Spielen ist man es mittlerweile gewöhnt, das ab und zu mal ein Werbespot durch den Bildschirm fliegt. Nun will ein Unternehmen das Prinzip aber auch für große Spiele auf Konsolen und PC umsetzen.

Worum geht es? Wie das News-Portal Axios berichtet, testet das Unternehmen “Simulmedia” schon lange ein System, mit dem Video-Werbung in Konsolen- und PC-Spiele eingebaut werden könnte (via Axios.com). Simulmedia zeigt sich auf der hauseigenen Homepage in erster Linie als Unternehmen für TV-Werbung, führt mittlerweile aber auch die Option auf Werbung in Videospielen auf.

Laut Axios soll nun die Werbe-Plattform “PlayerWON” starten, die TV-ähnliche Spots in Videospielen zeigen möchte. Der Gedanke: Spieler können sich im Spiel 15- oder 30-sekündige Werbespots anschauen und im Austausch Ingame-Belohnungen dafür bekommen.

Wie soll das laufen? Mit der Technik sollen Entwickler Werbung in die Spiele einbauen können und dann wiederum entscheiden, welche Belohnungen Spieler sich für das Anschauen sichern können. Dabei könne es sich beispielsweise um Ingame-Währung oder Skins handeln.

Dem Bericht zufolge soll Simulmedia bereits Deals mit Electronic Arts (EA) sowie Tencent’s Hi-Rez Studios eingegangen sein. EA hat beispielsweise Spiele wie FIFA 21, Battlefield 2042 oder Apex Legends zu bieten, während Hi-Rez unter anderem Smite und Paladins veröffentlicht hat.

Bis zu zehn Clips am Tag denkbar

Warum soll Werbung in die Spiele? Dave Madden von Simulmedia sagte gegenüber Axios, dass gerade Free-to-Play-Spiele wie Fortnite, Apex Legends oder auch CoD: Warzone und Roblox sich zuletzt stark auf Konsolen und PCs verbreitet hätten. Hier habe es also einen starken Anstieg des Publikums und auch der Spielzeit gegeben: “Dennoch gibt die überwiegende Mehrheit der Spieler, über 90 %, niemals Geld für F2P-Spiele aus”, so Madden.

Werbeanzeigen könnten so eine weitere Einkommensquelle werden. Simulmedia soll herausgefunden haben, dass Spieler bereits seien, bis zu 10 Werbeanzeigen pro Tag anzuschauen, um kostenlose Vorteile in Spielen freizuschalten.

Gibt es bereits Beispiele? Grundsätzlich kommt es immer wieder vor, dass Werbung in Spielen stattfindet. Das gilt schon jetzt nicht nur für Mobile-, sondern auch “größere” Spiele. So gibt es in FIFA beispielsweise Banner im Stadion, die für verschiedenste Dinge werben. Auch in Fortnite gibt es immer wieder Kooperationen, die ebenfalls als Werbung verstanden werden könnten – beispielsweise, als Fortnite eine exklusive Szene aus dem damals neuen Star-Wars-Film “Der Aufstieg Skywalkers” zeigte.

Dass effektiv Werbespots abgespielt werden, ist dann doch eher selten. Einen vergleichbaren Fall gab es allerdings etwa im Herbst 2020, als EA einen kurzen Clip zur Serie “The Boys” in das Spiel UFC 4 einbaute. Wie das aussah, seht ihr hier:

Die Werbeanzeige im Spiel sorgte für einen riesigen Ärger, der dazu führte, dass die Anzeige wenig später wieder entfernt wurde. In einem Statement (via Eurogamer) sagte EA dazu: “Aus eurem Feedback geht eindeutig hervor, dass die Integration von Werbung in das Replay- und Overlay-Erlebnis nicht willkommen ist. Die Werbung wurde vom Team deaktiviert und wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Gameplays, die Spieler möglicherweise erlebt haben.”

Dies hätte vorher mit Spielern kommuniziert werden müssen und sei ein Fehler gewesen. In den Wiederholungen von UFC 4 würden solche Werbeanzeigen in Zukunft nicht mehr auftauchen.

Wie seht ihr das Thema Werbung in Videospielen? Würdet ihr euch Clips für Belohnungen anschauen – oder seid ihr dagegen? Erzählt es uns in den Kommentaren!