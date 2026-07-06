Firma sendet einem Brettspiel-YouTuber eine „Rambazamba“-Puppe für 2.000 Dollar und er tut das einzig Logische

Als ein Brettspiel-YouTuber ein Test-Angebot für eine ultra-realistische Puppe erhielt, war ihm sofort klar: Sie muss für Brettspiele gedacht sein! Sonst hätte man sie ihm ja wohl nicht angeboten, oder?

Wie kam es dazu? The Dragon’s Tomb ist ein YouTuber, der sich mit Brettspielen beschäftigt. Auf dem Kanal werden vor allem Spiele vorgestellt, aber auch Zubehör wie ein teurer Brettspiel-Tisch bewertet. Also die perfekte Plattform, um eine realistische Puppe zu bewerben, deren Produktbeschreibung „Kurven, die zum Erkunden einladen“ beinhält. Das dachte sich zumindest eine Firma, die dem YouTuber eine solche Puppe zur Verfügung stellte.

Der erste Test erwies sich jedoch als enttäuschend, denn die Puppe verfügte weder über Hände noch über einen Kopf. Damit war sie leider eher ungeeignet, um Brettspiele zu spielen. In einem Video vom 1. Juli 2026 stellt The Dragon’s Tomb nun ein neues Modell im Wert von über 2.000 US-Dollar vor. Das hat nicht nur Hände und einen Kopf, sondern kann sogar sprechen – über Brettspiele, versteht sich.

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Die perfekte Begleiterin für zweisame Brettspiel-Abende

So lief der Test: Die Puppe verfügt laut The Dragon’s Tomb über zahlreiche Features, die sie zur perfekten Mitspielerin für einen Brettspiel-Abend machen:

Ihre Hände sind perfekt, um Gegenstände zu halten – ob Regelbücher, Brettspiel-Boxen, oder ein dickes Deck mit Karten. Sogar mit Fingernägeln!

Ein funktionierender Mund, denn was wäre ein Brettspiel-Abend ohne Snacks?

Diverse Spiele-Accessoires wie String-Halter für Spielsteine, ein Reinigungs-Tool für Dicetower und einen praktischen Wärmestab für hartnäckige Brettspiel-Schachteln.

Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen:

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Der Star ist aber natürlich die separat erhältliche KI-Sprachbox, auch wenn die erst einmal etwas Arbeit benötigte. Frisch ausgepackt schien die nämlich überhaupt nicht an Brettspielen interessiert zu sein. Mit ein bisschen Fummelei von The Dragon’s Tomb kann „Bella“ aber über ihre liebsten Brettspiele sprechen und sogar Spielzüge planen.

Lasst uns in den Kommentaren wissen, welche Eigenschaften eure perfekte Brettspiel-Puppe haben sollte!

Mit einer KI spielt übrigens auch unser Autor Jan. Warum er für seine Sessions in Dungeons & Dragons nicht mehr von den vollen Terminkalendern seiner Mitspieler abhängig ist, könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen: Seit über einem Jahr spiele ich D&D ohne Freunde und könnte nicht glücklicher sein