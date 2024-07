Eine Firma wollte die 4-Tage-Woche einführen – Stattdessen entließ sie einen Mitarbeiter, der ein überraschendes Geheimnis hatte

Eine Firma wollte die 4-Tage-Woche testen. Stattdessen stellte der Chef überraschend fest, dass ein Mitarbeiter für ein anderes Unternehmen arbeitete.

Der Chef einer Firma wollte für seine Mitarbeiter die 4-Tage-Woche einführen. Daher wollte er herausfinden, wo seine Mitarbeiter ihre Zeit verbringen, damit er diese optimieren konnte. Davon berichten unsere Kollegen von Genbeta.com.

Denn die gleiche Arbeitszeit sollte in Zukunft in 4 anstatt in 5 Tagen geschafft werden. Deswegen sprechen Chefs gern von “Optimierung”, damit weniger Zeit für die Erledigung der Aufgaben benötigt wird.

Was genau war die Vorgehensweise? Dazu forderte er seine Mitarbeiter auf, sich die Software DeskTime zu installieren. Das ist ein Programm für Zeiterfassung. Auf diese Weise konnte der Chef der Firma sehen, wo die Mitarbeiter die meiste Zeit verloren und wollte auf diese Weise seinen Mitarbeitern helfen, die Arbeitszeiten besser zu nutzen.

Ein Mitarbeiter, der vollständig von zu Hause arbeitete, war dem Chef schon länger aufgefallen. Denn mehrere Kunden hatten sich über seine Arbeit beschwert und seine Gesamtleistung wirkte sich negativ auf das Gesamtteam aus. So erklärte der Chef in einem Gespräch: „Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas im Verborgenen tat, aber da es keine Beweise gab, wollte ich keine voreiligen Schlüsse ziehen.“

Eine Software verrät den Mitarbeiter, der für eine andere Firma arbeitet

Der Mitarbeiter verrät sich: Doch dann machte der Mitarbeiter einen Fehler: Er vergaß, dass er die Software installiert hatte. Und so konnte der Chef entdecken, dass der Mitarbeiter mehr als die Hälfte seines Tages damit verbrachte, für ein US-amerikanisches Unternehmen zu arbeiten, was in den Berichten der Software aufgezeichnet worden war:

Es scheint, dass er die Überwachungssoftware vergessen hat, denn sobald sie heruntergeladen ist, muss sie nicht mehr manuell ein- und ausgeschaltet werden. Wahrscheinlich hätte ich ihn ohnehin entlassen, aber die aufgezeichneten Daten waren der fehlende Beweis.

