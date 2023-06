Spieler erklärt, wie ihr mehr Spaß in Final Fantasy XVI habt, sagt: Ihr spielt es falsch, wenn ihr nur eine Taste spamt

Ein Spieler des neuen Final Fantasy XVI hat auf Reddit erklärt, wie ihr mehr Spaß an dem Kampfsystem des Rollenspiels haben könnt.

Final Fantasy XVI (FFXVI) ist seit dem 22. Juni 2023 offiziell spielbar. Der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe schickt euch als „Clive Rosfield“ auf eine Reise, die viele düstere Details verspricht.

Dazu setzt FFXVI auf ein actionreiches Kampfsystem, das euch gegen mächtige Gegner in nervenaufreibenden Kämpfen auf die Probe stellt – das kann für den ein oder anderen Fan der Reihe, der eher auf rundenbasiertes Gameplay steht, gewöhnungsbedürftig sein.

Deshalb hat der Reddit-Nutzer Megaflare in einem Post erklärt, wie ihr mehr Spaß an FFXVI habt, wenn euch das Kampfsystem zu eintönig vorkommt. Der Trick: nicht nur eine Taste drücken.

Was sagt der Spieler? Megaflare geht in einem Post auf Reddit auf einige Kommentare ein, die er in Bezug auf FFXVI gelesen habe. Darin sollen vereinzelte Spieler das Rollenspiel als „Button masher“ betitelt habe – also ein Spiel, in dem schnell und unsystematisch Tasten gespamt werden. Andere sollen geschrieben haben, dass sie beim Spielen die Viereck-Taste drücken.

Megaflare bezeicnet diese Spielweise als “falsch” und glaubt, FFXVI-Spieler würden mehr Spaß haben, wenn sie verschiedene Befehle verwenden und Angriffskombinationen nutzen:

Wenn ihr auf die Knöpfe hämmert oder nur Viereck spamt, ist da kein Fehler des Spiels, ihr spielt es falsch. […] Was viele Leute nicht verstehen, ist, dass dein Hauptangriff nicht nur aus dem Drücken von Quadrat besteht. Wenn ihr Dreieck nach jeder Quadrat-Eingabe drückt, könnt ihr eure Combos mit Magie modifizieren.

Als Beispiel nannte Megaflare einige einfache Tastenkombinationen, die ohne große Überung gespielt werden können:

Viereck, Dreieck

Viereck, Viereck, Dreieck

Viereck, Dreieck, Viereck, Dreieck, Viereck, Dreieck

Phönixflug, Viereck, Dreieck, Viereck, Dreieck, Viereck, Dreieck, Viereck, Lohenschwinge, Phönixflug

Dazu zählt Megaflare einige Aktionen auf, die euch bereits im Prolog des Spiels zur Verfügung stehen, und ein wenig Abwechslung ins Kampfsystem bringen:

Zusätzlich gibt es im Prolog: Phönixflug, danach einen normalen oder magischen Angriff; perfekte Ausweich-Konter; Parieren; Sprungangriffe; normale Magie; aufgeladene Magie; aufgeladener Schwertangriff; Phönix-Spezialangriff, Helmsplitter-Angriff, Stinger und ein paar andere, die ich vergessen habe. All diese Fähigkeiten stehen dir bereits im Prolog des Spiels zur Verfügung. Nehmt euch etwas Zeit, um damit herumzuspielen und herauszufinden, welche ihr mögt und welche nicht, und welche sich am besten mit den anderen kombinieren lassen.

Insgesamt, sagt Megaflare, sei der Phönixflug ein guter und vielseitiger Move, mit dem ihr eine Angriffskombination verlängern könnt.

Falls ihr euren Vorbesteller-Bonus von Final Fantasy XVI noch nicht abgeholt habt, zeigt euch MeinMMO-Autor Christos Tsogos wie das geht:

Final Fantasy 16: So löst und sammelt ihr euren Vorbesteller-Bonus ein