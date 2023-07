Final Fantasy XIV: Spieler knackt 5 Jahre alten Weltrekord im MMORPG, verliert ihn nach wenigen Stunden wieder

Der Kugane-Turm ist mit seinen unfairen Sprungpassagen eine große Herausforderung für Speedrunner im Online-MMORPG Final Fantasy XIV. Das Ziel ist es, den Turm auf abstehenden Holzbalken zu erklimmen, ohne dabei herunterzufallen. Ein Spieler stellte rund einen Monat nach dem Release der Stormblood-Erweiterung einen Rekord auf, der fünf Jahre hielt. Doch nun wurde der Rekord erstmals gebrochen.

Was war das für ein fünf Jahre alter Rekord? Der Spieler, der nur einen Monat nach dem Release von Stormblood den Rekord aufgestellt hatte, war der Speedrunner Em0_oticon. Er benötigte 43,58 Sekunden, um die Spitze des Kugane-Turms zu erreichen. Dieser befindet sich in der gleichnamigen Stadt, die durch ihr asiatisches Setting besticht.

Wie schnell war der kurzzeitige Weltrekordhalter? Die fünf Jahre alte Zeit von Em0_oticonvon wurde nun geschlagen: Der User Pint trainierte über mehrere Monate und analysierte die Plateaus des Turms aufs Genaueste. Durch etwas Training und die Technik, die er sich im Anschluss überlegte, konnte er den Weltrekord im Millisekunden-Bereich schlagen. Der neue Rekord befand sich bei 43,3 Sekunden.

Dafür nutzte er eine spezielle Kombination. Er erhöhte seine Bewegungsgeschwindigkeit um 20 Prozent und wechselte zwischendurch sogar die Jobs, um sich schneller am Turm fortzubewegen. Seinen Erfolg könnt ihr in einem YouTube-Video sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Doch Pint konnte sich nicht lange über seinen neu gewonnenen Weltrekord freuen: Der frühere Champion des Kugane-Turms, Em0_oticon, hatte Wind von der Aktion bekommen und sich dementsprechend nochmal an den Turm gewagt.

Und tatsächlich: Nur wenige Stunden, nachdem Pint den neuen Rekord aufstellte, konnte sich Em0_oticon den Titel als schnellster Speedrunner am Kugane-Turm wieder zurückholen (via youtube.com).

Auf Twitter zeigt sich Pint sichtlich beeindruckt von Em0_oticon und schreibt, dass der frisch aufgestellte Weltrekord wieder gebrochen wurde. Em0_oticon sei einfach unglaublich.

Fans von Final Fantasy XIV können sich momentan auf das Fan-Festival freuen:

Wo liegt der Weltrekord aktuell? Solltet ihr euch selbst einmal am Kugane-Turm probieren wollen, müsst ihr nun eine Zeit von 38,74 Sekunden schlagen. Doch ihr solltet euch auf ein monatelanges Training einstellen, denn der Turm hat es in sich.

Es ist übrigens kein Wunder, dass Em0_oticon die Zeit so schnell wieder brechen konnte: Hinter dem Spieler steckt der bekannte Speedrunner Pydoyks bzw. Shaeden, der auch schon legendäre Speedruns in Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Ocarina of Time durchgeführt hat. Doch er verschwand eines Tages spurlos aus der Community.

Community reagiert mit lustigem Bild

Ein User hat anlässlich des Wettbewerbs ein lustiges Bild erstellt, das Pints Niederlage darstellt. Es zeigt zunächst einen Pint, der voller Stolz sein Video zum neuen Weltrekord teilt.

Im zweiten Teil des Bildes sieht man einen goldenen Elefanten, der stolz seinen Rekord von 38 Sekunden hält. Em0_oticon trug nämlich ein goldenes Elefantenkostüm, als er den Weltrekord um mehrere Sekunden schlug und souverän zeigte, wer der Meister des Kugane-Turms ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In den Kommentaren feiern die Spieler den Wettbewerb zwischen dem aus dem Ruhestand zurückgekehrten Speedrunner und seinen Konkurrenten:

Jimmy_8bit: „Das hier ist ein starker Power-Move!”

TurbulentVariation51: „Oh nein, wir haben Pint wieder für weitere acht Monate verloren.“

DarkElfMagic: „Es beeindruckt mich immer noch, dass Pint einen legendären Speedrunner entdeckt hat, der aus der Speedrunner-Community verschwand. Der beste Anime-Plot aller Zeiten, ich schwöre.”

Wir dürfen gespannt sein, ob sich Pint erneut an einen Rekordversuch wagen wird oder ob der Weltrekord wieder einmal für mehrere Jahre bestehen bleibt.

Doch es gibt noch weitere Herausforderungen, denen sich Spieler in Final Fantasy XIV stellen: Eine Gruppe schafft in FFXIV den härtesten Raid völlig ohne Heiler – Spieler schimpfen: „Jeden Tag werden Heiler ein Stückchen mehr nutzlos“