„Hilfe, das ist zu mächtig“ – Mit einer Mod lassen sich in Final Fantasy XIV unnötig detaillierte Gesichter erstellen

User DRAGON_STORM_4 hat einen klaren Favoriten. Im Disney-Film Der Weg nach El Dorado gibt es eine Szene, in der Miguel mit verzerrtem Gesicht eine Gitarre spielt. Das können Barden in FF14 locker nachstellen:

Was für Beiträge gibt es bei der Challenge? Unter dem Hashtag sind bereits einige lustige Gesichter zusammengekommen. Viele Vorlagen stammen aus Animes, Zeichentrickfilmen oder bekannten Memes. Erinnert ihr euch an die Katze, die von einer Frau angeschrien wird? Ja, auch sie ist Teil der Herausforderung:

Obwohl der Einsatz von Mods in Final Fantasy XIV verboten ist, erfreuen sich Spieler schon seit Längerem an ihnen. Eine dieser Mods hat jetzt ein Update bekommen und veranlasst die Fangemeinde, eine besonders lustige Herausforderung zu bestreiten.

