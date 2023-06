FIFA 23 startet morgen neues Event „TOTS Award Winners“ laut Leaks – Was passiert da?

In FIFA 23 sollen am Freitag, dem 09.06.2023 die „TOTS Award Winners“ erscheinen. Was ist das für ein Event? Alle Leaks und Infos sammeln wir hier.

Wann startet TOTS Award Winners? Der Start des nächsten Events ist bereits klar: Das wird der 09. Juni 2023, um 19:00 Uhr – also um die typische FIFA-Eventzeit. Das gibt auch schon ein entsprechender Ladebildschirm in Ultimate Team bekannt. Es folgt damit auf das Serie-A-TOTS.

Bisher hatten Spieler eigentlich damit gerechnet, dass das „Ultimate TOTS“ an diesem Tag kommt, also eine Sammlung der besten Spieler aus den vergangenen Team-of-the-Season-Wochen.

Nun scheint es stattdessen oder zumindest ergänzend das neue Event zu geben, das laut Leaks „TOTS Award Winners“ heißen soll. Doch auch das scheint in eine ganz ähnliche Richtung zu gehen.

Was ist TOTS Award Winners in FIFA 23?

Was bringt das Event? Offiziell gibt es nach aktuellem Stand nur den Ladebildschirm, der auf das Event hinweist. Das Karten-Design an sich weist aber bereits auf eine Verbindung zum „Team of the Season“ hin.

Was sagen Leaks? Der größte Teil an Informationen zum Event stammt bisher aus Leaks, etwa vom bekannten Leaker „Fut Sheriff“ und dem Account „FIFA U Team“ auf Twitter.

Demzufolge soll es sich bei den Karten um Spieler handeln, die in den europäischen Top-5-Ligen verschiedene Auszeichnungen gewonnen haben. Das könnten etwa Torschützenkönige, die besten Torhüter oder auch die „Spieler des Jahres“ sein.

Dadurch wird das Feld möglicher Karten schon merklich kleiner. „Fut Sheriff“ zufolge sollen im Event beispielsweise Top-Spieler wie Mbappé, Haaland, Osimhen oder Bellingham dabei sein.

Dabei handelt es sich nach aktuellem Stand aber nur um inoffizielle Leaks. Ob und in welcher Form diese Spieler letztlich im Event landen, bleibt vorerst abzuwarten.

Allerdings scheinen diese Karten nun das „Ultimate TOTS“ zu ersetzen, denn einige von ihnen wären klare Kandidaten für diese Mannschaft gewesen.

Sobald weitere Informationen zum Event bekannt sind, halten wir euch an dieser Stelle wie gewohnt auf dem Laufenden.

