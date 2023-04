In FIFA 23 bejubeln jetzt alle Diaby – 2 Monate alte Karte wird gerade zur Geheimwaffe

In FIFA 23 Ultimate Team wird eine Karte gerade immer stärker und stärker. Es handelt sich um Leverkusens Diaby, der nach dem Erreichen des Europa League Halbfinals nun ein weiteres Upgrade erhält.

Was ist das für eine Karte? Die Diaby-Karte wurde mit der RTTF-Promo im Februar eingeführt. Damals hatte Diaby noch ein Rating von 88 und keiner konnte ahnen, wie stark die Karte einmal werden sollte. Denn das hängt davon ab, wie weit Bayer Leverkusen in der Europa League kommt, was historisch gesehen nicht unbedingt immer weit war.

Nun ist Leverkusen tatsächlich in das Halbfinale der Europa League eingezogen – mit Hilfe eines Tores von Moussa Diaby höchstpersönlich. Aktuell hat er eine starke 90er-Karte und ihn erwartet durch das Weiterkommen ein weiteres sicheres Upgrade, das einen Stärkepunkt sowie drei neue Attribute mitbringt.

Doch das ist noch nicht alles! Sollte Diaby mit Leverkusen ins Finale einziehen, dann wird sein schwacher Fuß von 3 auf grandiose 5 Sterne geupgradet. Und wenn Leverkusen die Sensation schafft und das Finale sogar gewinnt, dann sehen wir eine Traumkarte mit einer 92er-Wertung mit der begehrten Kombination aus 5-Sternen-Skill-Moves und 5 Sternen beim schwachen Fuß.

Das macht Diaby jetzt schon so stark: Obwohl Diaby sein neuestes Upgrade noch gar nicht erhalten hat, ist er jetzt schon eine extrem starke Karte, die vielseitig einsetzbar ist. Er kann auf dem linken sowie auf dem rechten Flügel eingesetzt werden und hat Werte, die sich sehen lassen können.

Sein Tempo ist mit 99 extrem und seine Dribbling-Werte von 93 sorgen dafür, dass sehr beweglich ist und den Ball eng am Körper führen kann. Dazu kommen seine starken Pass-Werte sowie seine sehr guten Schuss-Stats, bei denen lediglich die Long Shots etwas zu Wünschen übrig lassen.

Für Vorlagen, Dribblings und Abschlüsse innerhalb der Box ist er aber mehr als geeignet und nicht ohne Grund in vielen Teams zu finden.

Die bisherige Entwicklung von Diaby. Mindestens ein Upgrade folgt noch.

Solltet ihr Diaby also noch im Verein haben, dann kramt ihn doch mal raus. Jetzt ist er eine richtige Geheimwaffe, die noch stärker wird und eventuell eine absolute Top-Karte werden kann.

So kriegt ihr die Karte: Leider ist die SBC (Squad Building Challenge), nach deren Abschließen man Diaby erhalten konnte, nicht mehr verfügbar. Weshalb es leider so gut wie unmöglich ist, die Karte noch in sein Team zu kriegen.

Die einzige Möglichkeit sind Jahresrückblick-SBCs, die Karten aus vergangenen SBCs enthalten. Das ist allerdings ein großes Glücksspiel, da die Auswahl der Karten hier zufällig ist.

Fans feiern Diaby: „Der Bro hat seine eigene SBC gemacht.”

Auf Reddit sind alle hellauf begeistert und feiern Diaby, seine Leistung in der Europa League sowie seine starke Karte, die jetzt noch stärker wird. Wir haben ein paar Kommentare für euch zusammengestellt:

illicit92: „+1 insgesamt und 3 neue Attribute. 5 Sterne schwacher Fuß kommt als nächstes, was ihn God Tier werden lässt.”

towfoon: „Hoffentlich wird er die 5 Sterne beim Weak Foot kriegen, dann ist er der beste Flügelspieler im Game.”

PLEASEDONTBANMEOK: „Der Bro hat seine eigene SBC gemacht.”

djkamayo: „Alleine wenn sie das Finale erreichen, kriegt er 88 Schießen sowie 5 Sterne Weak Foot :)”

Hybr1d90: „Er hat sogar ein Tor geschossen. Er macht es für uns. Segnet ihn.”

McStazza: „Obwohl er gar nicht in mein Team passt, bin ich so froh die SBC gemacht zu haben.”

Wann erhält er das nächste Upgrade? Das nächste Upgrade, was Diaby zu einer 91er-Karte machen wird, kommt schon heute, am 21. April 2023. Sollte Diaby dann sogar in Finale einziehen, dann erwartet ihn ein erneutes Upgrade am 19. Mai.

Was sagt ihr zu der Diaby-Karte? Habt ihr die SBC damals abgeschlossen und Diaby spielt in eurem Team? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr euch schon auf den FIFA-23-Nachfolger EA Sports FC freut, dann haben wir hier alle bereits bekannten Informationen zum kommenden Spiel.