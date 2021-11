Für FIFA 22 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 8 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten. Gute Chancen haben Neymar und Goretzka.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende durch starke Leistungen aufgefallen sind.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW-Predictions: Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 8 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können zudem genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 22 zu verdienen.

Wann kommt das TOTW 8? Das Team of the Week 8 erscheint am Mittwoch, dem 10. November um 19:00 Uhr, in FIFA 22 Ultimate Team.

Die Vorhersage zum Team of the Week 8 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Tatarusanu (AC Mailand)

Verteidiger

RV: Cuadrado (Juventus Turin)

IV: Zouma (West Ham United)

LV: Cancelo (Manchester City)

Mittelfeldspieler

ZM: Kroos (Real Madrid)

ZM: Goretzka (Bayern München)

LM: Diaz (FC Porto)

RM: Visca (Basaksehir)

Stürmer

LF: Neymar (PSG)

ST: Nkunku (RB Leipzig)

ST: Iago Aspas (Celta Vigo)

TOTW 8 Ersatzbank:

TH: Moreira (Grasshopper Club Zürich)

IV: Vriends (Sparta Rotterdam)

RAV: Clauss (RC Lens)

ZM: Gallagher (Crystal Palace)

ZM: Joao Pedro (CD Tondela)

ZM: Svanberg (Bologna)

LF: Jota (Celtic Glasgow)

LF: Pedro (Lazio Rom)

ST: Coda (US Lecce)

ST: Patric (Gamba Osaka)

ST: Davila (Léon)

ST: Maeda (Yokohama)

Die möglichen Bundesligaspieler im TOTW 8

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten könnten es schaffen:

Leon Goretzka hat bereits eine sehr starke Gold-Karte und könnte in dieser Woche eine noch bessere TOTW-Karte erhalten. Seine starke Leistung beim 2:1 Sieg gegen den SC Freiburg würde dafür sprechen.

hat bereits eine sehr starke Gold-Karte und könnte in dieser Woche eine noch bessere TOTW-Karte erhalten. Seine starke Leistung beim 2:1 Sieg gegen den SC Freiburg würde dafür sprechen. Beim 2:1 Sieg von RB Leipzig gegen Borussia Dortmund war Christopher Nkunku eindeutig der Man of the Match. Er machte ein richtig starkes Spiel und konnte ein Tor sowie eine Tor-Vorlage verbuchen. Gute Argumente für einen Platz im nächsten TOTW.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 8? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

