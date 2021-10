FIFA 22 TOTW 3: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Nächsten Mittwoch erscheint in FIFA 22 bereits das TOTW 3 (Team of the Week). Wir verraten euch jetzt schon, wie das neue Team der Woche aussehen könnte.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende stark gespielt haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erraten, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potentielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das klappt, erfahrt ihr in den Trading Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 3 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 3 in Ultimate Team

Wir schauen uns in dieser Woche die Vorhersagen des bekannten FIFA-YouTubers KieronSFF an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Torhüter

TH: Trapp (Eintracht Frankfurt)

TH: Handanovic (Inter Mailand)

Verteidiger

IV: Llorente (Leeds United)

IV: Girotto (FC Nantes)

IV: Theate (Bologna)

LAV: Chilwell (Chelsea)

Mittelfeldspieler

ZM: Iniesta (Vissel Kobe)

RM: Fassnacht (BSC Young Boys)

ZDM: Skhiri (1. FC Köln)

ZM: Golovin (AS Monaco)

RM: Sene (Grasshopper Club Zürich)

ZDM: Locatelli (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

LM: Lemar (Atletico Madrid)

LM: Son (Tottenham Hotspur)

Stürmer

ST: White (Whitecaps FC)

MS: Talisca (Al Nassr)

LF: Danjuma (Villareal)

ST: Laborde (Rennes)

ST: David (OSC Lille)

ST: Ceesay (FC Zürich)

ST: Chan (Wolverhampton Wanderers)

MS: Mkhitaryan (Roma FC)

ST: Embolo (Borussia Mönchengladbach)

Wann kommt das TOTW 3? Das Team of the Week 3 erscheint am Mittwoch, dem 6. Oktober um 19:00 Uhr, in FIFA 22 Ultimate Team.

Die möglichen Bundesligaspieler im TOTW 3

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten könnten es schaffen:

Kevin Trapp sorgte mit stolzen 10 Paraden dafür, dass Eintracht Frankfurt den 2:1 Sensationssieg gegen Bayern München schaffen konnte. Eine klare Empfehlung für einen Platz im TOTW 3.

sorgte mit stolzen 10 Paraden dafür, dass Eintracht Frankfurt den 2:1 Sensationssieg gegen Bayern München schaffen konnte. Eine klare Empfehlung für einen Platz im TOTW 3. Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln machte ein herausragendes Spiel gegen Greuther Fürth und steuerte selbst 2 Tore zum 3:1 Endstand bei. Eine Inform-Karte sollte also durchaus möglich sein.

vom 1. FC Köln machte ein herausragendes Spiel gegen Greuther Fürth und steuerte selbst 2 Tore zum 3:1 Endstand bei. Eine Inform-Karte sollte also durchaus möglich sein. Beim 3:1 Sieg von Gladbach gegen Wolfsburg gelangen Breel Embolo eine Vorlage sowie ein Tor. Ob er es in das neue Team of the Week schafft, erfahren wir am Mittwoch.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 3? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Und falls ihr auf der Suche nach einem starken Bundesliga-Squad für den Start in FUT 22 seid, dann helfen wir euch hier aus:

FIFA 22: Hier ist ein starkes Bundesliga-Starter-Team für wenig Münzen