Für FIFA 22 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 23 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche auftauchen könnten. Gute Chancen haben Benzema, Aubameyang sowie Bruno Fernandes.

Das ist das Team of the Week: Immer mittwochs ist es in FIFA Ultimate Team Zeit für ein neues TOTW. In dieses Team kommen Spieler, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen überzeugt haben. Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potenzielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in den Trading-Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 23 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 23 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Lafont (FC Nantes)

Verteidiger

LV: Meling (Rennes)

IV: Schlotterbeck (SC Freiburg)

IV: Timber (Ajax Amsterdam)

Mittelfeldspieler

ZM: Partey (Arsenal FC)

ZM: Bruno Fernandes (Manchester United)

LF: Sancho (Manchester United)

Stürmer

MS: Benzema (Real Madrid)

ST: Danjuma (Villarreal)

ST: Aubameyang (FC Barcelona)

ST: Kane (Tottenham Hotspur)

TOTW 22 Ersatzbank:

TH: Consigli (Sassuolo)

IV: Cetin (Hellas Verona)

IV: Sainsbury (KV Kortrijk)

LAV: Aaron (FSV Mainz 05)

LM: Trezeguet (Basaksehir)

MS: Felix (Atletico Madrid)

ST: Alvarez (River Plate)

ST: Livaja (HNK Hajduk Split)

ST: Giakoumakis (Celtic Glasgow)

ST: Quagliarella (Sampdoria Genua)

ST: Weghorst (FC Burnley)

ST: May (Cheltenham Town)

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten dabei sein:

Nico Schlotterbeck , Innenverteidiger vom SC Freiburg, machte ein richtiges starkes Spiel gegen den FC Augsburg und schoss beim 2:1 Sieg sogar den Siegtreffer. Gut möglich also, dass er seine erste Inform-Karte erhalten könnte.

, Innenverteidiger vom SC Freiburg, machte ein richtiges starkes Spiel gegen den FC Augsburg und schoss beim 2:1 Sieg sogar den Siegtreffer. Gut möglich also, dass er seine erste Inform-Karte erhalten könnte. Aaron von Mainz 05 lieferte eine ordentliche Leistung beim 3:2 Sieg gegen Bayer Leverkusen ab und beteiligte sich sogar mit einem Tor. Ob er dafür eine Inform-Karte erhält, erfahren wir am Mittwoch.

Was ist mit Marco Reus? Obwohl Marco Reus eine herausragende Partie machte und beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach stolze 5 Torbeteiligungen vorweisen konnte, wird er nicht im kommenden TOTW 23 landen. Das liegt daran, dass der Dortmunder bereits im noch aktuellen TOTW 22 vertreten ist und Spieler nicht in zwei aufeinanderfolgenden TOTWs sein können.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 23? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Wenn ihr euch richtig günstige Top-Karten für euer Team holen wollt, dann haben wir hier ein paar Tipps für euch!

