Nächsten Mittwoch erwartet uns in FIFA 22 das neue TOTW 22 (Team of the Week). Hier auf MeinMMO erfahrt ihr jetzt schon, welche Spieler in das neue Team der Woche kommen könnten.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW vor. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende starke Leistungen auf den Platz gebracht haben.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Was sind TOTW-Predictions? Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Wichtig ist allerdings, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 22 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 22 zu verdienen.

Wann kommt das TOTW 22? Das Team of the Week 22 erscheint am Mittwoch, dem 16. Februar um 19:00 Uhr, in FIFA 22 Ultimate Team.

Die Vorhersage zum Team of the Week 22 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Rulli (Villareal)

Verteidiger

LAV: Bensebaini (Borussia Mönchengladbach)

IV: Keane (Everton)

RV: Trippier (Newcaste United)

Mittelfeldspieler

ZDM: Fabinho (Liverpool FC)

ZM: Kökcü (Feyenoord Rotterdam)

ZOM: Fekir (Betis Sevilla)

RM: Correa (Atletico Madrid)

Stürmer

LF: Sterling (Manchester City)

LF: Reus (Borussia Dortmund)

ST: Haller (Ajax Amsterdam)

TOTW 22 Ersatzbank:

TH: José Sá (Wolverhampton Wanderers)

IV: Webster (Brighton)

IV: Sykes (Accrington)

IV: Beukema (AZ Alkmaar)

ZM: Crnigoj (Venezia)

LM: Holtmann (VfL Bochum)

LF: Honorat (Stade Brestois)

LF: Zaccagni (Lazio Rom)

LF: Horta (SC Braga)

RF: Diogo Jota (Liverpool FC)

RM: Visca (Basaksehir)

ST: De Tomás (RCD Espanyol)

Kandidaten aus der Bundesliga für das TOTW 22

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten dabei sein:

Dortmunds Marco Reus zeigte eine richtig starke Leistung beim 3:0 Sieg gegen Union Berlin. Der deutsche Nationalspieler schoss 2 Tore und könnte sich damit einen Platz im neuen Team of the Week gesichert haben. Es wäre seine erste Inform-Karte in FUT 22.

zeigte eine richtig starke Leistung beim 3:0 Sieg gegen Union Berlin. Der deutsche Nationalspieler schoss 2 Tore und könnte sich damit einen Platz im neuen Team of the Week gesichert haben. Es wäre seine erste Inform-Karte in FUT 22. Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach spielte stark beim 3:2 Sieg gegen den FC Augsburg und war an zwei Toren der Gladbacher beteiligt. Eins schoss er selbst und weiteres bereitete er vor. Eine Leistung für die der Algerier durchaus im TOTW 22 landen könnte.

von Borussia Mönchengladbach spielte stark beim 3:2 Sieg gegen den FC Augsburg und war an zwei Toren der Gladbacher beteiligt. Eins schoss er selbst und weiteres bereitete er vor. Eine Leistung für die der Algerier durchaus im TOTW 22 landen könnte. Beim 4:2 Sensationssieg des VfL Bochum gegen den FC Bayern spielte Gerrit Holtmann eine wichtige Rolle. Er machte ein starkes Spiel und konnte ein Tor sowie einer Vorlage verbuchen. Gut möglich, dass er für diese Leistung seine erste TOTW-Karte erhält.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 22? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

