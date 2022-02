Am nächsten Mittwoch erscheint in FIFA 22 Ultimate Team bereits das TOTW 21 (Team of the Week). Bei uns erfahrt ihr, welche Spieler einen Platz im neuen Team der Woche ergattern könnten.

Das ist das Team of the Week: An jedem Mittwoch ist es in FIFA Ultimate Team Zeit für ein neues TOTW. In dieses Team kommen Spieler, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen überzeugt haben. Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Was sind TOTW-Predictions? Bei den TOTW-Predictions stellen wir euch Prognosen zum neuen TOTW aus der FUT-Community vor. Dabei werden die Leistungen der Spieler genau betrachtet und Vorhersagen erstellt.

Wichtig ist jedoch, dass die Predictions keine Garantie für das finale Team of the Week 21 sind.

Sie verschaffen aber einen guten Überblick und können genutzt werden, um ein paar Münzen in FUT 22 zu verdienen.

Wann kommt das TOTW 21? Das Team of the Week 21 erscheint am Mittwoch, dem 9. Februar um 19:00 Uhr, in FIFA 22 Ultimate Team.

Die Vorhersage zum Team of the Week 21 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Herrera (CA Osasuna)

Verteidiger

LV: Jordi Alba (FC Barcelona)

IV: Tah (Bayer Leverkusen)

IV: Indi (AZ Alkmaar)

Mittelfeldspieler

ZM: Arnold (VfL Wolfsburg)

ZM: Zakaria (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

ZM: Candreva (Sampdoria Genua)

Stürmer

MS: Talisca (Al Nassr)

LF: Zaccagni (Lazio Rom)

ST: Ben Yedder (AS Monaco)

ST: Milik (Marseille)

TOTW 21 Ersatzbank:

TH: Falcone (Sampdoria Genua)

IV: Djilobodji (Gaziantep)

ZOM: Til (Feyenoord Rotterdam)

ZDM: Munetsi (Stade de Reims)

RM: Hrustic (Eintracht Frankfurt)

ZDM: Pereira (PSG)

RM: Mendez (Florenz)

ST: Balotelli (Adana Demirspor)

ST: Morelos (Rangers)

ST: Giroud (AC Mailand)

ST: Pereiro (Cagliari)

ST: Glatzel (HSV)

Das passiert, wenn Zakaria eine Inform-Karte erhält: In dieser Woche könnte es für alle Besitzer der Headliners-Karte von Zakaria zu einer ärgerlichen Situation kommen. Denn sollte der ehemalige Gladbacher, der nun bei Juventus Turin spielt, tatsächlich eine Inform-Karte erhalten, würde sich seine Headliners-Karte aktualisieren und ebenfalls den Verein wechseln.

Besonders ärgerlich: Die Karte passt dann in kein Bundesliga-Team mehr und kann noch nicht mal verkauft werden, da es sich um einen untauschbaren Aufgaben-Spieler handelte.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 21? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

