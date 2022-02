FIFA 22: TOTW 20 ist live – Das Highlight kommt aus der Premier League

In FIFA 22 ist jetzt das neue TOTW 20 live und wir wissen, welche Spieler es in die Mannschaft geschafft haben. Alles zum neuen Team der Woche, erfahrt ihr hier.

Was ist das TOTW? In das Team der Woche kommen in jeder Woche 23 Spieler, die mit starken Leistungen auf den realen Fußballplätzen geglänzt haben. Diese Spieler erhalten dann sogenannte „Inform-Karten“, bei denen die Werte einen Boost erhalten.

Neu in FUT 22 ist zudem, dass es zusätzlich eine „Featured“-Karte gibt, deren Boost stärker ausfällt, als bei den normalen TOTW-Karten.

So kommt ihr an TOTW-Karten: Mit einer großen Portion Glück könnt ihr Inform-Karten aus Packs ziehen. Alternativ sind die Karten auch auf dem FUT-Transfermarkt verfügbar, wo sie jedoch recht teuer sein können.

Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, verraten unsere Trading-Tipps.

Das TOTW 20 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 20: Neben der starken neuen Karte von Sadio Mané (91), die vor allem mit Pace und Dribbling überzeugen kann, sind im neuen Team der Woche leider nicht so viele Highlights zu finden. Einzig Di Maria (88) erhält noch eine ordentliche RF-Karte mit gutem Tempo und starken Dribbling- und Pass-Werten.

In dieser Woche ist Toko Ekambi der Feature-Spieler. Er erhält ein Upgrade von 78 auf 84.

TOTW 20 Startelf:

TH: Ryan (84)

LV: Barisic (81)

RV: Alvaro Tejero (78)

IV: Torres (76)

LV: Adekugbe (76)

RM: Otavio (84)

LM: Jahanbakhsh (79)

ZDM: Frei (79)

LF: Mané (91)

RF: Di Maria (88)

ST: Toko Ekambi (84)

TOTW 20 Bank:

TH: Ilic (76)

ZDM: Brannagan (75)

ST: Rondon (81)

ST: Dykes (77)

ST: Ruben Castro (77)

ST: Atik (77)

ST: Sissoko (76)

LV: Mishra (67)

ZM: Reeves (72)

LM: Mileusnic (72)

ST: Charles (75)

RF: Achahbar (73)

Sadio Mané erhält die stärkste Karte

Man sieht dem neuen TOTW an, dass am letzten Wochenende in den meisten großen Ligen keine Spiele stattgefunden haben. Manche Spieler lieferten trotzdem starke Leistungen ab und zu denen gehört Sadio Mané.

Der Senegalese vom FC Liverpool erhält bereits seine zweite Inform-Karte in FUT 22. Die Karte bietet richtig starke Werte und könnte eine gefährliche Waffe auf dem linken Flügel sein. Die größten Sprünge macht er in folgenden Bereichen:

Schießen: 84 -> 86

Passen: 82 -> 84

Was haltet ihr vom neuen TOTW? Seid ihr zufrieden mit der Auswahl? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

