Für FIFA 22 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 15 (Team of the Week) auf dem Programm. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sein könnten.

Das ist das Team of the Week: Jeden Mittwoch ist es in FIFA Ultimate Team Zeit für das TOTW und da auch über die Weihnachtstage in manchen Ligen gekickt wird, gibt es in dieser Woche keine Ausnahme.

In das TOTW kommen Spieler, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen überzeugt haben. Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potenzielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das klappt, erfahrt ihr in den Trading Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 15 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 15 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Lafont (FC Nantes)

Verteidiger

LV: Blind (Ajax Amsterdam)

IV: Laporte (Manchester City)

RV: Dumfries (Inter Mailand)

Mittelfeldspieler

ZM: Jorginho (Chelsea FC)

ZOM: Kessie (AC Mailand)

LM: Mavididi (Montpellier)

RM: Visca (Başakşehir)

Stürmer

ST: Haller (Ajax Amsterdam)

RF: Bernadeschi (Juventus Turin)

MS: Benzema (Real Madrid)

TOTW 15 Ersatzbank:

TH: Provedel (La Spezia)

LAV: Hickey (Bologna)

IV: Nicolaisen (Toulouse FC)

IV: Bednarek (Southampton)

IV: Senesi (Rotterdam)

ZM: Mpoku (Konyaspor)

ZM: Tchouameni (AS Monaco)

LM: Akturkoglu (Galatasaray Istanbul)

ZOM: Musona (Al Tai)

RF: Pedro (Lazio Rom)

LM: Kluivert (Nizza)

ST: Wilkinson (Walsall)

Was ist mit der Bundesliga im neuen TOTW 15? Da in der Bundesliga aktuell Winterpause herrscht, haben am Weihnachtswochende keine Spiele stattgefunden, womit es auch keine Bundesligaspieler im neuen TOTW 15 geben wird.

