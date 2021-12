Für FIFA 22 steht am nächsten Mittwoch das TOTW 12 (Team of the Week) an. Bei MeinMMO erfahrt ihr, welche Spieler im neuen Team der Woche auftauchen könnten. Gute Chancen haben Son sowie Bernardo Silva.

Das ist das Team of the Week: Jeden Mittwoch ist es in FIFA Ultimate Team Zeit für das TOTW. In dieses Team kommen Spieler, die in der vergangenen Fußball-Woche mit starken Leistungen geglänzt haben. Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Spezialkarten, die eine Woche lang in Packs verfügbar sind.

Das sind TOTW Predictions: Bei den TOTW Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der Community. Die versucht zu erahnen, welche Spieler im Team der Woche landen könnten.

Sie verschaffen einen guten Überblick darüber, wer im TOTW stehen könnte. Potenzielle Inform-Spieler kann man dann nutzen, um Münzen auf dem Transfermarkt zu verdienen. Wie das klappt, erfahrt ihr in den Trading Tipps.

Wichtig ist allerdings, dass es sich dabei um theoretische Vorhersagen und keine Garantien handelt. Das TOTW 12 am kommenden Mittwoch kann insgesamt anders aussehen, als die Predictions vermuten lassen.

Die Vorhersage zum Team of the Week 12 in Ultimate Team

Die Predictions zum nächsten Team der Woche stammen von der FUT-Seite fifaultimateteam.

Torhüter

TH: Akinfeev (ZSKA Moskau)

Verteidiger

IV: Martinez (Ajax Amsterdam)

IV: Konsa (Aston Villa)

RV: Cuadrado (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

Mittelfeldspieler

ZM: Matheus Nunes (Sporting Lissabon)

ZDM: Fred (Manchester United)

ZOM: Silva (Manchester City)

ZOM: Calhanoglu (Inter Mailand)

LF: Son (Tottenham Hotspur)

Stürmer

Simeone (Hellas Verona)

TOTW 12 Ersatzbank:

TH: Davies (Stoke City)

LAV: Wittek (Vitesse)

IV: Cissé (Piräus)

IV: Baumgartl (Union Berlin)

IV: Szalai (Fenerbahçe Istanbul)

RM: Diop (AS Monaco)

RM: Messias (AC Mailand)

LF: Terrier (Rennes)

ST: Linssen (Feyenoord)

ST: Bishop (Accrington)

ST: Selmani (Hammarby)

ST: Schick (Bayer Leverkusen)

Spannende Kandidaten für das TOTW 12

Heung Min Son dürfte wohl der spannendste Kandidat für das kommende TOTW 12 sein, denn auf den Südkoreaner könnte bereits seine zweite Inform-Karte, mit einem Gesamtrating von 91, warten. Diese würde er für seine starke Leistung gegen Norwich City erhalten. Son steuerte ein Tor sowie eine Vorlage zum 3:0 Endergebnis bei.

3:1 gewann Manchester City gegen Watford und Bernardo Silva war der Mann des Spiels. Er zeigte eine herausragende Leistung und schoss zwei Tore. Ob es für einen Platz im neuen Team der Woche reicht, erfahren wir am Mittwoch.

Was haltet ihr von den Predictions zum TOTW 12? Welcher Spieler sollte unbedingt ins neue Team der Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Wenn ihr noch auf der Suche nach starken Meta-Karten für euer Team seid, dann schaut euch doch mal diesen Beitrag an:

