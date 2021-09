FIFA 22 zeigt, wie es seinen E-Sport endlich groß machen will

Was sagt ihr zu den FIFA-Wettbewerben? Werdet ihr sie live verfolgen? Oder versucht ihr sogar selbst euer Glück? Verratet es uns doch in den Kommentaren.

Das ist die FIFAe Club Series: Bei diesem Wettbewerb treten Zweierteams gegeneinander in verschiedenen Turnieren an, um zum Abschluss beim FIFAe Club World 2022 das beste Team der Welt zu bestimmen.

Das ist die FIFA 22 Global Series: Dieser Wettbewerb richtet sich an FIFA-Einzelspieler, die mit ihren Ultimate Teams gegeneinander antreten, um den besten FIFA-22-Spieler zu küren. Die Global Series beginnt mit verschiedenen Onlineturnieren in zehn globalen Regionen und endet mit dem FIFAe World Cup 2022.

Wer kann mitmachen? Theoretisch kann jeder FIFA-Spieler, der sich registriert und die jeweilige Qualifikation schafft, an den verschiedenen Wettbewerben teilnehmen. Es dürfte allerdings einiges an Skill notwendig sein, um mit den besten Spielern mithalten zu können.

