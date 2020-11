FIFA 21 TOTW 6: Predictions zum neuen Team der Woche

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Ihr sucht nach Abwechslung in FIFA 21 Ultimate Team? Dann schaut mal in der Silber-Lounge vorbei! Hier findet ihr Spieler-Tipps für den Silber-Modus.

Was ist mit Ronaldo? Über Cristiano Ronaldo spricht der YouTuber ein wenig gesondert. Zwar hat der Angreifer für Juventus nach seiner Einwechslung doppelt getroffen, traf dabei aber einmal per Elfmeter. Ob das reicht für eine TOTW-Karte, die zu den besten im Spiel zählen würde? Der Mittwoch wird es zeigen.

Der FIFA-YouTuber Kieron SSF hat eine detaillierte Vorhersage getroffen, wer diese Woche im TOTW 6 dabei sein könnte (via YouTube ). In den Predictions stecken einige OTW-Spieler wie Jota, Semedo oder Ziyech, die möglicherweise ein Upgrade bekommen könnten. Aus der Bundesliga sind Kandidaten wie BVB-Innenverteidiger Mats Hummels oder Leverkusens Alario dabei.

Diese Karten gibt es dann eine Woche lang in Packs , außerdem stecken sie als Player Picks in den Weekend League Belohnungen . Auch auf dem Transfermarkt sind sie zu bekommen, wenn ihr euch vorher genug Münzen zusammengespart habt.

Das ist das Team of the Week: Jeden Mittwoch erscheint das TOTW und bringt neue Spezialkarten ins Spiel. Diese basieren auf den realen Leistungen der Fußballer innerhalb der vergangenen Woche. Besonders stark aufspielende Spieler werden mit einer Inform-Karte belohnt, die verbesserte Stats mitbringen.

Am Mittwoch, den 4. November, erscheint das TOTW 6 (Team of the Week) in FIFA 21 . Die TOTW Predictions zeigen, wer dabei sein könnte.

