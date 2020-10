Am kommenden Mittwoch, den 28. Oktober, steht der Release des neuen TOTW 5 (Team of the Week) von FIFA 21 an. Die Predictions zeigen, wer dieses Mal im Team der Woche stehen könnte.

Das ist das Team of the Week: Jede Woche erscheint ein neues TOTW. Immer mittwochs werden die besten Leistungen realer Spieler mit einer Spezialkarte belohnt. Diese Inform-Karten verleihen den Spielern dann verbesserte Stats.

Die neuen Karten kann man dann eine Woche lang aus verschiedenen Packs ziehen oder sich auf dem Transfermarkt kaufen – wenn man bereits genug Münzen verdient hat. Außerdem erhaltet ihr TOTW-Spieler als Player Picks aus den Weekend League Belohnungen.

Was sind TOTW Predictions? Bei den Predictions handelt es sich um Vorhersagen aus der FIFA-Community. Jede Woche wird gerätselt, welche Spieler im TOTW dabei sein könnten. Diese Vorhersagen können dann beim Handeln mit potenziellen TOTW-Karten helfen. Wie das geht, erfahrt ihr in unseren Trading Tipps.

Eine Garantie, dass die Karten aus den Predictions auch tatsächlich im TOTW landen, gibt es aber nicht. Es kann am Ende auch anders aussehen. Allerdings bieten die Vorhersagen einen guten Eindruck, welche Karten dabei sein könnten.

Vorhersage zum Team of the Week 5 in Ultimate Team

Der FIFA-YouTuber Kieron SSF hat eine umfassende Vorhersage getroffen, wer diese Woche im TOTW 5 stehen könnte (via YouTube).

Torhüter

TW: Schmeichel (Leicester)

TW: Oblak (Atlético Madrid)

Verteidiger:

IV: D’Ambrosio (Inter Mailand)

IV: Akanji (Borussia Dortmund)

IV: Thiago Silva (Chelsea)

Mittelfeld:

RM: Visca (Basaksehir)

LM: Ekambi (Lyon)

ZOM: Alberto (Lazio Rom)

ZM: Goncalves (Sporting Lissabon)

ZM: Valverde (Real Madrid)

ZDM: Arnold (VfL Wolfsburg)

ZDM: Kimmich (FC Bayern München)

RM: Politano (SSC Neapel)

ZM: Paulinho (Guanghzou Evergrande)

Stürmer:

ST: Bihan (Auxerre)

ST: Santos (Philadelphia)

ST: Mullin (Cambridge)

ST: Bamford (Leeds United)

MS: Joao Pedro (Cagliari)

ST: Traoré (Ajax Amsterdam)

RF: Antony (Ajax Amsterdam)

MS: Zaha (Crystal Palace)

ST: Kylian Mbappé (PSG)

Was ist mit Lewandowski? In seinem Video erklärt der YouTuber, dass Lewandowski wegen seines Hattricks zwar eine neue Inform-Karte bekommen könnte, der Angreifer aber bereits im TOTW 2 stand. Damit ist eine neue Inform-Karte nicht ausgeschlossen, allerdings hätten bereits andere Spieler in den letzten Wochen eine zweite Inform-Karte verdient gehabt aber dann keine bekommen – möglicherweise wegen der erst kurz zurückliegenden ersten TOTW-Karte.

Deswegen entschied er sich für Kimmich aus dem Bayern-Spiel in die Predictions aufzunehmen. Allerdings ist es auch möglich, dass Lewandowski am Mittwoch seine zweite Karte erhält.

Ihr wollt noch Münzen sammeln, um euch starken Karten auf dem Transfermarkt zu holen? Dann durchsucht mal euren Verein: Vielleicht habt ihr eines dieser Items, die man gerade echt teuer verkaufen kann.