FIFA 21: Das TOTS der Ligue 1 ist jetzt live – mit Mbappé und Neymar

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Wann erscheint das Ligue 1 TOTS? Ab heute, dem 28. Mai um 19:00 Uhr, sind die neuen TOTS-Karten in FIFA 21 Ultimate Team verfügbar. Ihr könnt sie eine Woche lang in Packs finden.

Das ist das Ligue 1 TOTS: Bei dem TOTS (Team of the Season) der französischen Ligue 1 handelt es sich um eine Zusammenstellung der besten Spieler der gerade abgelaufenen Ligue-1-Saison. Dabei ersetzt das Ligue 1 TOTS die TOTS-Karten der italienischen Serie A .

In FIFA 21 geht es weiter mit dem “Team of the Season”-Event. Ab heute gibt es starke TOTS-Karten aus der französischen Ligue 1.

