FIFA 21: Kramaric ist der erste Bundesliga-POTM – Lohnt sich die Karte?

Bei FIFA 21 steht der erste Bundesliga-POTM fest: Es ist Andrej Kramaric. Als Spieler des Monats September erhält er eine stark aufgewertete Spezialkarte. Wir verraten euch, wie stark die Karte ist und wie ihr sie bekommt.

Was ist eine POTM-Karte? „POTM“ steht für „Player of the Month“ – Also Spieler des Monats. Den gibt es einmal im Monat für verschiedenen Ligen. So wurde auch schon der POTM der Premier League gekürt.

Für die Bundesliga hat es jetzt Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim geschafft. Er ist der Bundesliga POTM im Monat September.

Das ist die neue POTM-Karte von Kramaric

Das kann die Karte: Die neue POTM-Karte ist ganze 4 Punkte im Gesamtrating stärker, als die Gold-Karte von Kramaric. Er hat vor allem in den wichtigen Bereichen Geschwindigkeit, Schießen und Dribbling zugelegt.

Die beiden Kramaric-Karten im Vergleich

Das sind die größten Sprünge:

Geschwindigkeit: 71 -> 77

Schießen: 85 -> 88

Passen: 73 -> 78

Dribbling: 85 -> 89

Physis: 71 -> 76

Lohnt sich die Kramaric-POTM-Karte? Die neue POTM-Karte ist ein ordentlicher Sprung zur Gold-Karte von Kramaric, die ohnehin schon nicht schlecht ist. Vor allem aufgrund der 4-Sterne beim schwachen Fuß sowie 4-Sterne Skill Moves.

Die bietet die POTM-Karte logischerweise auch und ist zusätzlich in allen Bereichen besser. Besonders der Geschwindigkeits-Boost tut der Karte gut. Wenn man dann noch einen Hunter Chemistry-Style anwendet, kann Kramaric durchaus mit den Top-Bundesliga-Stürmern wie Haaland mithalten. Und das für einen wirklich guten Preis.

Was kostet die Karte: Die Kosten belaufen sich laut futbin (via futbin) auf ca. 43.000 Münzen (PS4), was fair erscheint, wenn man sich die starken Werte der Karte anschaut.

So bekommt ihr die Kramaric-POTM-Karte

Wie kann man sich die Karte holen? Die Karte ist ab jetzt in FIFA 21 Ultimate Team verfügbar und um sie in euer Team zu holen, müsst ihr nur eine SBC-Aufgabe lösen – ein 84er Team muss abgegeben werden.

Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllen:

Bundesligaspieler: Mindestens 1

Inform-Karten: Mindestens 1

Team-Rating: Mindestens 84

Team-Chemie: Mindestens 75

Anzahl Spieler: 11

Werdet ihr euch die erste Bundesliga-POTM-Karte holen? Sie ist sicherlich eine gute Ergänzung für euer Bundesliga-Team. Oder spart ihr auf bessere Karten wie Lewandowski?