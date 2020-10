FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Viele Spieler vermuten, dass es sich schlicht um einen Registrierungsfehler handelt – also, dass die korrekt ausgeführte Aufgabe einfach nicht als erfüllt angenommen wird. Im neu eingeführten Problem-Tracker von EA Sports ist noch kein entsprechender Eintrag aufgetaucht. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, sobald eine Lösung des Problems gefunden wurde.

Wie geht eine halbhohe Flanke? Diese Frage stellen sich gerade so einige Spieler. Das Problem: Schaut man in die Steuerungshinweise von FIFA 21, findet sich keine Art von Flanke, die explizit als „halbhohe Flanke“ definiert wird.

Ihr braucht also einen dribbelstarken Spieler mit der Position LM, RM, ZOM, ZM oder ZDM und müsst darüber hinaus auf eine ganz bestimmte Art und Weise in Division Rivals einen Treffer auflegen. Das ist eigentlich schon schwer genug, doch offenbar ist die Aufgabe aktuell auch noch fehlerhaft.

In FIFA 21 verlangt eine Wochenaufgabe in Ultimate Team gerade eine „halbhohe Flanke“ von Spielern. Das scheint aktuell aber nicht aufzugehen.

